Повернення короля UFC: анонс бою Макгрегор – Голловей

Шлях Макгрегора до повернення

Ірландський боєць востаннє виходив на бій рівно п'ять років тому: 11 липня 2021 року він зазнав поразки у поєдинку із американцем Дастіном Пор'є. Наприкінці першого раунду, перебуваючи у захисній позиції, Макгрегор зробив необережний крок лівою ногою, внаслідок чого зазнав перелому. Бій було зупинено достроково.

Після цього Макгрегор переніс операцію і довго погрожував повернутися в октагон та відновити свою репутацію короля UFC. Адже свого часу Конор був чемпіоном світу у змішаних єдиноборствах, причому, одразу подвійним: він володів поясами в напів-легкій та легкій вазі.

Час поза октагоном Конор проводив максимально різноманітно: балотувався в президенти Ірландії, знімався у кіно в Голівуді і в шоу The Ultimate Fighter, а ще займався власним бізнесом (паб The Black Forge Inn у Дубліні та фітнес-платформа McGregor FAST).

Ірландець постійно підігрівав інтерес до відновлення своєї кар'єри, але далі розмов у його соцмережах справа не рухалася. Зрештою, у 2026 році багатомільйона аудиторія бійця видихнула з полегшенням: він оголосов про повернення до поєдинків, анонсувавши свій бій із Максом Голловеєм.

Макгрегор – Голловей: історія протистояння

Конор та Макс зустрічаються не вперше: 13 років тому, 17 серпня 2013 року Макгрегор проводив свій 16-й бій у кар'єрі. Тоді Голловей був 21-річним перспективним бійцем. Однак ірландець був сильнішим за американця: перемога одноголосним рішенням суддів.

За чотири роки Голловей став беззаперечним чемпіоном світу у напів-легкій вазі: у 2017-му він переміг бразильця Жозе Алду. Символічно, що Алду запросив реванш, але Голловею вдалося перемогти суперника і вдруге, захистивши свій титул.

Утім, довго у статусі чемпіона Макс не перебував: у 2019-му він поступився австралійцю Александру Волкановськи. Йому ж Голловей програв і реванш і свою наступну спробу повернути пояс у 2022-му. 26 жовтня 2024 у Голловея був ще один шанс знову стати чемпіоном світу у напівлегкій вазі, але цього разу він був слабшим за іспанця Ілію Топурію.

Навряд Макгрегор і Голловей у 2026-му мають багато спільного зі своїми версіями з 2013-го. Однак прийдешній поєдинок обіцяє бути яскравим. Принаймні, промо-ролик надихає:

Що сказали Макгрегор та Голловей перед боєм

На офіційній пресконференції суперники у найкращих традиціях треш-току висловили свої побажання щодо долі опонента за підсумками бою.

Конор Макгрегор: "Вага в порядку, тіло на висоті, розум гостріший, ніж будь-коли. План складено, і я готовий піти на війну. Я планую скрутити тіло Макса в незручні положення та зробити з ним все, що забажаю".

Макс Голловей: "Я змушу Конора перехотіти повертатися в октагон. Але взагалі-то, ні. Я хочу, щоб він подумав, що зможе зробити це ще раз. І ми організували реванш до кінця цього року".

Сутичка на дуелі поглядів

На традиційній дуелі поглядів суперники не приховували своєї люті. Макгрегор зірвав окуляри з суперника і спричинив штовханину.

Де дивитися бій Макгрегор – Голловей

Українські онлайн-платформи не купували прав на трансляцію цього поєдинку. Однак побачити цей бій можна на онлайн-сервісі UFC Fight Pass. Поєдинок Макгрегор – Голловей доступний у пакеті вартістю 5 доларів та 50 центів (приблизно 248 гривень) на місяць. Початок поєдинку – 12 липня, орієнтовано о 4:00 за Києвом.