Помер відомий український коментатор Олександр Тингаєв

Фатальний удар струмом

Трагедія сталася в четвер, 4 червня, під час відпочинку. На риболовлі Олександр випадково зачепив вудкою високовольтну лінію електропередач, внаслідок чого зазнав найпотужнішого удару струмом.

Потерпілого у вкрай важкому стані екстрено госпіталізували до опікового центру. У коментатора було обпалено понад 90% поверхні тіла. Медики кілька діб поспіль робили все можливе в умовах реанімації, проте отримані травми виявилися несумісними з життям – 46-річний журналіст помер.

Шлях у професії

Олександр Тингаєв мав колосальний досвід у медіа, розпочавши свій шлях у спортивній журналістиці ще в 17 років на рідній Полтавщині.

Головні етапи його яскравої кар'єри:

Телевізійний злет: Починаючи з 2004 року, він працював телекоментатором на провідних українських каналах. Пік його телевізійної популярності припав на літо 2008 року, коли він емоційно та фахово коментував для українських уболівальників матчі чемпіонату Європи з футболу.

Голос Champion Radio: Останніми роками Тингаєв зосередився на радіомовленні, працюючи як аналітик та ведучий спортивних ефірів. До команди Champion Radio він долучився з першого дня її мовлення та став справжньою душею колективу.

Універсальний коментатор: Його унікальний голос лунав на прямих трансляціях поєдинків із футболу, баскетболу та хокею. Крім того, Олександр вів популярні проєкти: "Велике Спортивне Шоу", "Великий спортивний вікенд", "Єврофан" та "Клуб чемпіонів".

Захист Батьківщини на фронті

З початком повномасштабного вторгнення відомий журналіст без вагань змінив цивільну професію на зброю. У 2022 році Олександр Тингаєв долучився до лав Збройних Сил України. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок і боронив суверенітет та незалежність нашої держави на складних ділянках фронту на сході України.