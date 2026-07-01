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Погром у плей-офф ЧС: Мбаппе оформив дубль, побив рекорд Роналдо та вивів Францію в 1/8

08:42 01.07.2026 Ср
3 хв
Ейфорія Кіліана Мбаппе після забитого м'яча
aimg Катерина Урсатій
Погром у плей-офф ЧС: Мбаппе оформив дубль, побив рекорд Роналдо та вивів Францію в 1/8 Чемпіонат світу з футболу 2026 (фото: Getty Images)
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Франція розгромила Швецію (3:0) та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026. Головним героєм матчу став Кіліан Мбаппе: форвард оформив дубль та встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у плейоф, обійшовши легендарного Роналдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Парад змарнованих шансів та шедеври від Олісе й Баркола

Французи з перших хвилин захопили ініціативу, проте м'яч уперто не йшов у ворота Віделла Зеттерстрема. Спершу Кіліан Мбаппе реалізував вихід віч-на-віч, але гол скасували через офсайд.

Згодом зірковий форвард двічі струсонув стійку воріт, а Майкл Олісе ледь не створив шедевр ударом через себе - скандинавів знову врятував каркас.

Пробити куражного шведського кіпера підопічним Дідьє Дешама вдалося лише під завісу тайму. На 45-й хвилині після розіграшу кутового м'яч відскочив до Мбаппе, який потужним ударом під праву стійку відкрив рахунок - 1:0.

Повністю зняти питання про переможця французам вдалося на старті другої половини гри. На 53-й хвилині Олісе тонкою передачею знайшов у карному майданчику Бредлі Баркола, а той філігранно закрутив мʼяч у ліву "дев'ятку" - 2:0.

Крапку в тотальному погромі на 74-й хвилині поставив той самий Мбаппе. Майкл Олісе віддав розрізну передачу, а Кіліан миттєво зорієнтувався і з близької відстані пробив точно у кут, оформивши дубль, а для Олісе це став уже 5-й асист на турнірі. У підсумку - переконливі 3:0 на користь Франції.

Історичний тріумф Кіліана та турнірна сітка

Завдяки цьому дублю Кіліан Мбаппе встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у матчах плей-офф.

Французький нападник довів свій бомбардирський рахунок до 9 забитих м'ячів у 9 поєдинках на вибування, обійшовши легендарних бразильців Леонідаса та Роналдо, які мали по 8 голів.

Мбаппе незмінно відзначається в раундах на виліт на трьох мундіалях поспіль: ЧС-2018, ЧС-2022 та поточному ЧС-2026.

Завдяки дублю у ворота Швеції Кіліан Мбаппе вийшов на чисте друге місце за всю історію за кількістю голів на чемпіонатах світу. Французький форвард довів свій бомбардирський рахунок на мундіалях до 17-ти та 18-ти м'ячів відповідно.

Перемога вивела збірну Франції до 1/8 фіналу ЧС-2026, де головний фаворит турніру (за версією букмекерів) зіграє проти збірної Парагваю, яка напередодні сенсаційно вибила Німеччину в серії пенальті.

Паралельно на мундіалі сформувалися й інші вогняні пари першого раунду справжнього плей-офф.

Зокрема, збірна Норвегії завдяки ювілейному голу Ерлінга Голанда на останніх хвилинах вирвала перемогу над Кот-д'Івуаром (2:1) і тепер у боротьбі за чвертьфінал зійдеться з Бразилією. Також стало відомо, що в іншій дуелі 1/8 фіналу зіграють збірні Канади та Марокко.

Нагадаємо, що цей ігровий день на ЧС-2026 виявився багатим на сенсації та гучні заяви. Зокрема, у паралельному матчі 1/16 фіналу збірна Німеччини несподівано поступилася Парагваю і покинула турнір.

Після цього фіаско легендарний німецький голкіпер Мануель Ноєр оголосив про остаточне завершення кар'єри у збірній.

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