Перевірка європейським чемпіоном: "Динамо" провело перший матч у новому сезоні

Контрольний матч

"Динамо" (Київ) – "Славія" (Прага) – 1:1

Голи: Волошин, 86 – Піколон, 4

"Динамо" (перший тайм): Суркіс, Гусєв, Біловар, Захарченко (Тіаре, 31), Дубінчак, Рубчинський, Лонвейк, Піхальонок, Шола, Редушко, Герреро

"Динамо" (другий тайм): Ольховий, Малиш, Захарченко (Гусєв, 67), Тіаре, Коробов, Дикий, Осипенко (Рубчинський, 74), Буяльський, Торрес, Волошин, Герич.

Швидкий удар чехів у першому таймі

Поєдинок для підопічних Ігоря Костюка розпочався з холодного душу. Уже на 4-й хвилині пражани заробили штрафний удар. Лабік виконав подачу на дальню стійку, де Піколон без перешкод переправив м'яч у сітку воріт Суркіса.

Ближче до середини тайму кияни вирівняли гру та створили свій найнебезпечніший момент. На 34-й хвилині Піхальонок розрізав оборону суперника та знайшов на фланзі Шолу, проте вінгеру не вдалося влучно пробити з меж воротарського майданчика. Сама гра відзначалася жорсткою боротьбою, великою кількістю дрібних фолів та ранньою вимушеною заміною у складі "біло-синіх" – замість травмованого Захарченка на полі з'явився Тіаре.

Матч "Динамо" – "Славія" (фото: ФК "Динамо")

Рятівний гол Волошина

У перерві обидва тренерські штаби вдалися до масової ротації, повністю оновивши склади.

Початок другої половини зустрічі знову залишився за "Славією", яка діяла дуже агресивно в атаці. Надійністю у рамці воріт довелося відзначитися новачку-голкіперу Ольховому, який врятував команду після небезпечного випаду Когоута, а згодом чеський півзахисник Ісіфе з вигідної позиції дивом не влучив у площину воріт.

Під завісу поєдинку тренерський штаб киян повернув на Рубчинського, і цей хід став ключовим. На 86-й хвилині хавбек виконав розкішну вертикальну передачу зі своєї половини поля, вивівши Волошина віч-на-віч із чеським воротарем. Вінгер холоднокровно реалізував свій шанс, покотивши м'яч повз кіпера – 1:1.

"Динамо" завершило перший австрійський спаринг унічию, а наступний іспит на зборах проведе вже 24 червня проти словацької "Жиліни".