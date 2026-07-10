Офіційно. В баскетбольній Суперлізі з'явиться абсолютний дебютант

Золотий шлях та MVP сезону

У фінальній серії плей-офф Вищої ліги-2025/26 "Хмельницький" під керівництвом головної тренерки Ганни Шликової не залишив шансів суперникам. Команда з рахунком 2:0 впевнено обіграла "ДіДіБао" з Кам'янця-Подільського.

У першому домашньому поєдинку подоляни переграли опонентів із рахунком 95:76, а у матчі-відповіді на виїзді зняли всі питання щодо чемпіонства, зафіксувавши перемогу 83:62 та завоювавши золоті медалі.

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Головним героєм чемпіонського складу стал захисник Дмитро Качанов, якого визнали MVP сезону Вищої ліги. Окрім нього, ще двоє представників хмельницького клубу увійшли до символічної збірної турніру за підсумками року.

Інспекція ФБУ та питання домашньої арени

Після завершення змагань до міста завітав керівний десант Федерації баскетболу України у складі генерального секретаря Володимира Драбіковського та директора Суперліги Романа Бойка. Представники ФБУ провели зустріч із міським головою Олександром Симчишиним, обговоривши стратегію та перспективи розвитку гри в регіоні, а також оглянули місцевий Палац спорту.

Наразі триває остаточне визначення арени, де БК "Хмельницький" прийматиме топ-клуби країни. Керівництво працює над тим, щоб обраний майданчик повністю відповідав суворим технічним і безпековим вимогам регламенту Суперліги.