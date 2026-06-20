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Нідерланди – Швеція та Німеччина – Кот-д'Івуар: коли і де дивитися топ-матчі ЧС-2026 сьогодні

17:03 20.06.2026 Сб
2 хв
Зіркові європейські збірні проведуть надважливі поєдинки другого туру
aimg Андрій Костенко
Нідерланди – Швеція та Німеччина – Кот-д'Івуар: коли і де дивитися топ-матчі ЧС-2026 сьогодні Німеччина розпочала з найбільшого розгрому на чемпіонаті (фото: x.com/DFB_Team)
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Сьогодні, 20 червня, на чемпіонаті світу-2026 тривають матчі другого туру групового раунду. У центрі уваги вболівальників – протистояння лідерів груп E та F, які мають усі шанси забезпечити собі достроковий вихід до плей-офф.

Де дивитися поєдинки в прямому ефірі та чого від них чекати – підкаже РБК-Україна.

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Нідерланди – Швеція

Група F. 20 червня, 20:00, Х'юстон, "Ен-Ер-Джі Стедіум"

Нідерланди – Швеція та Німеччина – Кот-д'Івуар: коли і де дивитися топ-матчі ЧС-2026 сьогодні

"Помаранчеві" під керівництвом Рональда Кумана прагнуть реабілітуватися за втрачену перемогу у стартовому турі проти Японії (2:2). Тоді забитими м'ячами відзначилися Вірджил ван Дейк та Крісенсіо Саммервілл. Додатковою проблемою для Нідерландів стала кадрова втрата – у матчі через ушкодження не зможе зіграти Квінтен Тімбер.

Натомість збірна Швеції підходить до зустрічі у статусі лідера квартету після ефектного розгрому Тунісу (5:1). Головною ударною силою скандинавів залишаються зіркові нападники Александер Ісак та Віктор Дьокереш, а також Ясін Аярі, який оформив дубль у першій грі.

За всю історію суперники провели 25 поєдинків, а їхня єдина зустріч на Мундіалях відбулася ще у 1974 році й завершилася нульовою нічиєю.

Німеччина – Кот-д'Івуар

Група E. 20 червня, 23:00, Торонто, "Бімо Філд"

Нідерланди – Швеція та Німеччина – Кот-д'Івуар: коли і де дивитися топ-матчі ЧС-2026 сьогодні

Бундестім під керівництвом Юліана Нагельсманна влаштувала справжній терор у першому турі, розтрощивши команду Кюрасао з рахунком 7:1. Головним героєм зустрічі став нападник Кай Хаверц, який оформив дубль, результативними ударами також відзначилися Фелікс Нмеча, Ніко Шлоттербек, Джамал Мусіала, Лаурін Браун та Деніз Ундав.

Збірна Кот-д'Івуару розпочала свій шлях значно прагматичніше, вирвавши на останніх хвилинах мінімальну звитягу над Еквадором (1:0) завдяки точному удару Амада Діалло.

Історія очних поєдинків Німеччини та івуарійців налічує лише одну товариську зустріч у 2009 році, яка завершилася бойовим миром – 2:2.

Хто ще грає сьогодні

Окрім протистоянь за участю головних фаворитів Мундіалю, у групах E та F відбудуться ще два поєдинки.

Через різницю в часових поясах частина матчів за київським часом відбудеться вже вночі та зранку 21 червня.

Група F:

  • 20 червня, 20:00. Нідерланди – Швеція
  • 21 червня, 7:00. Туніс – Японія

Група E:

  • 20 червня, 23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар
  • 21 червня, 3:00. Еквадор – Кюрасао

Нідерланди – Швеція та Німеччина – Кот-д'Івуар: коли і де дивитися топ-матчі ЧС-2026 сьогодні

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

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