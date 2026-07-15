Нервова перемога: Україна обіграла Іран у волейбольній Лізі націй

Волейбол. Ліга націй. Чоловіки

Україна - Іран - 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19)

Історія зустрічей

Україна та Іран раніше відіграли всього два матчі, в яких обмінялись перемогами. Але якщо Україна впевнено розбіралась з суперником (3:0 під час кваліфікації на ОІ-2024), то реванш в Лізі націй 2025 для Ірану став вольовим - і тоді Україна теж була близька до перемоги, та все ж поступилась на тай-брейку.

Турнірне становище

Збірна України проводить успішну Лігу націй в 2026-му році - в активі у "синьо-жовтих" історичні перемоги над Італією та Бразилією. Загалом же баланс зустрічей наших волейболистів - 5 перемог, 3 поразки, 16 очок та 5-те місце перед цією зустріччю.

Натомість Іран перебував на 15-й сходинці, маючи однакову кількість очок з Аргентиною, Бельгією та Канадою.

Збірна України показала "чисту гру" із мінімумом помилок (Фото: volleyballworld.com)

Перебіг гри

Перший сет вийшов напрочуд важким для України - хоча наші спортсмени вели в рахунку, в якийсь момент іранці небезпечно наблизились. В результаті Рауль Лосано був вимушений брати тайм-аут. Та все ж цей період забрали "синьо-жовті" з рахунком 25:22.

Другий сет розпочався набагато краще для нашої команди - Плотницький першою ж подачею зробив перший ейс в матчі. А пізніше перший ейс в розіграшах Ліги націй записав на свій рахунок Владислав Щуров. За рахунку 8:3 на користь України, Іран пішов на другий тайм-аут. Завдяки цьому іранці знову змогли скоротити відставання, але зрештою "синьо-жовті" забрали цей період з рахунком 25:21.

Третій сет виявився найбільш нервовим - і він дійшов до матчболів. В яких зрештою удача посміхнулась Ірану - перемога 29:31.

Все, що треба знати про четвертий сет - чотири ейси Василя Тупчія поспіль. Та й загалом саме 13-й номер збірної став героєм заключного періоду. А збірна Україна забрала його із рахунком 25:19.

Герой протистояння

Проте головним героєм зустрічі став все ж таки Ілля Ковальов. 22 набраних очки, 69% результативних атак та всього дві помилки. Навіть невдала кінцівка третього сету не може зіпсувати враження від гри нашого догравальника.

Олег Плотницький та Василь Тупчій також видали дуже якісний матч - та все ж сьогодні головною атакувальною силою збірної України був саме 13-й номер.

Що далі

Україна лише розпочала третій ігровий тиждень в Лізі націй - попереду її чекає складна зустріч із господарями майданчику, збірною Сербії. Перемога над Іраном дозволила Україні піднятися на четверту сходинку.

Але не все втрачено і для Сербії - вони йдуть на 10-му місці з 12-му заліковими балами. Та в разі перемоги над Туреччиною можуть піднятися в зону плей-офф.

Тож матч Сербія - Україна обіцяє запеклу боротьбу. Матч почнеться в четвер, 16 липня, о 21:00 за київським часом..