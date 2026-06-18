Найкращий матч на ЧС-2026: Англія перестріляла Хорватію, успіх Гани та трагедія Узбекистану (відео)
На чемпіонаті світу-2026 з футболу, що триває в США, Мексиці та Канаді, відбулися насичені поєдинки в групах K та L. Ігровий день запам'ятався надрезультативною битвою європейських грандів, що стала найбільш видовищною на старті турніру.
Про головні події футбольних протистоянь розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляції на Megogo.
Дубль Кейна проти "картатих"
Англія – Хорватія – 4:2
Голи: Кейн, 12 (з пенальті), 42, Беллінгем, 47, Рашфорд, 85 – Батуріна, 36, Муса, 45+5
Центральним протистоянням групи L та ігрового дня взагалі став поєдинок між Англією та Хорватією, який перетворився на справжнє гольове шоу.
Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок на 12-й хвилині. Гаррі Кейн із другої спроби реалізував пенальті (перший удар відбив Домінік Ліваковіч, але арбітр помітив передчасний вихід голкіпера з лінії воріт). "Картаті" відповіли розкішним ударом Мартіна Батуріні в ліву "дев'ятку". Перед перервою суперники обмінялися голами ще раз: Кейн оформив дубль ударом головою після кутового, а Петар Муса знову відновив паритет на 45+5-й хвилині – 2:2.
Долю зустрічі вирішив потужний старт другого тайму від англійців. Уже на 47-й хвилині Джуд Беллінгем здійснив сольний прохід і вивів Англію вперед. А наприкінці гри Маркус Рашфорд, який вийшов на заміну, зняв усі питання про переможця – 4:2.
Успіх Гани на прапорці
Гана – Панама – 1:0
Гол: Їренкі, 90+5
В іншому поєдинку цієї ж групи Гана на 90+5-й хвилині вирвала перемогу над Панамою.
Гра в Торонто проходила за обмаль моментів, а ганці до того ж грали без свого лідера Томаса Партея, якому відмовили у канадській візі. Проте наприкінці зустрічі Калеб Їренкі замкнув простріл партнера і приніс африканцям перемогу.
Турнірна таблиця групи L:
- Англія – 3 очки (різниця м'ячів – 4:2)
- Гана — 3 (1:0)
- Панама – 0 (0:1)
- Хорватія – 0 (2:4)
Історичний гол не врятував Узбекистан
Узбекистан – Колумбія – 1:3
Голи: Файзуллаєв, 61 – Муньйос, 40, Діас, 65, Кампас, 90+8
У групі K Колумбія розібралася з Узбекистаном. Південноамериканці зі старту тотально володіли м'ячем, а на 30-й хвилині лідер "Баварії" Луїс Діас влучив у стійку. Згодом він виправився розкішним асистом на Даніеля Муньйоса, який витончено перекинув кіпера. Попри важкий перший тайм, після перерви Узбекистан перехопив ініціативу й організував історичну подію: Аббосбек Файзуллаєв забив дебютний гол своєї країни на чемпіонатах світу.
Проте втримати сенсаційну нічию команді не вдалося. Діас знову ввімкнув лідерські якості та швидко повернув Колумбії перевагу, а в компенсований час Хамінтон Кампас у контратаці закрив гру – 3:1.
Раніше у іншому матчі цього квартету зафіксували нічию між Португалією та ДР Конго (1:1).
Турнірна таблиця групи K:
- Колумбія – 3 очки (різниця м'ячів – 3:1)
- ДР Конго – 1 (1:1)
- Португалія – 1 (1:1)
- Узбекистан – 0 (1:3)
Раніше ми розповіли, як гравці Німеччини та Кюрасао здивували зворушливим вчинком на ЧС-2026.