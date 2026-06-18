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Найкращий матч на ЧС-2026: Англія перестріляла Хорватію, успіх Гани та трагедія Узбекистану (відео)

10:26 18.06.2026 Чт
3 хв
Таких видовищних англійців ми давно не бачили
aimg Андрій Костенко
Найкращий матч на ЧС-2026: Англія перестріляла Хорватію, успіх Гани та трагедія Узбекистану (відео) Англія яскраво стартувала на Мундіалі (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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На чемпіонаті світу-2026 з футболу, що триває в США, Мексиці та Канаді, відбулися насичені поєдинки в групах K та L. Ігровий день запам'ятався надрезультативною битвою європейських грандів, що стала найбільш видовищною на старті турніру.

Про головні події футбольних протистоянь розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляції на Megogo.

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Дубль Кейна проти "картатих"

Англія – Хорватія – 4:2

Голи: Кейн, 12 (з пенальті), 42, Беллінгем, 47, Рашфорд, 85 – Батуріна, 36, Муса, 45+5

Центральним протистоянням групи L та ігрового дня взагалі став поєдинок між Англією та Хорватією, який перетворився на справжнє гольове шоу.

Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок на 12-й хвилині. Гаррі Кейн із другої спроби реалізував пенальті (перший удар відбив Домінік Ліваковіч, але арбітр помітив передчасний вихід голкіпера з лінії воріт). "Картаті" відповіли розкішним ударом Мартіна Батуріні в ліву "дев'ятку". Перед перервою суперники обмінялися голами ще раз: Кейн оформив дубль ударом головою після кутового, а Петар Муса знову відновив паритет на 45+5-й хвилині – 2:2.

Долю зустрічі вирішив потужний старт другого тайму від англійців. Уже на 47-й хвилині Джуд Беллінгем здійснив сольний прохід і вивів Англію вперед. А наприкінці гри Маркус Рашфорд, який вийшов на заміну, зняв усі питання про переможця – 4:2.

Успіх Гани на прапорці

Гана – Панама – 1:0

Гол: Їренкі, 90+5

В іншому поєдинку цієї ж групи Гана на 90+5-й хвилині вирвала перемогу над Панамою.

Гра в Торонто проходила за обмаль моментів, а ганці до того ж грали без свого лідера Томаса Партея, якому відмовили у канадській візі. Проте наприкінці зустрічі Калеб Їренкі замкнув простріл партнера і приніс африканцям перемогу.

Турнірна таблиця групи L:

  1. Англія – 3 очки (різниця м'ячів – 4:2)
  2. Гана — 3 (1:0)
  3. Панама – 0 (0:1)
  4. Хорватія – 0 (2:4)

Найкращий матч на ЧС-2026: Англія перестріляла Хорватію, успіх Гани та трагедія Узбекистану (відео)

Історичний гол не врятував Узбекистан

Узбекистан – Колумбія – 1:3

Голи: Файзуллаєв, 61 – Муньйос, 40, Діас, 65, Кампас, 90+8

У групі K Колумбія розібралася з Узбекистаном. Південноамериканці зі старту тотально володіли м'ячем, а на 30-й хвилині лідер "Баварії" Луїс Діас влучив у стійку. Згодом він виправився розкішним асистом на Даніеля Муньйоса, який витончено перекинув кіпера. Попри важкий перший тайм, після перерви Узбекистан перехопив ініціативу й організував історичну подію: Аббосбек Файзуллаєв забив дебютний гол своєї країни на чемпіонатах світу.

Проте втримати сенсаційну нічию команді не вдалося. Діас знову ввімкнув лідерські якості та швидко повернув Колумбії перевагу, а в компенсований час Хамінтон Кампас у контратаці закрив гру – 3:1.

Раніше у іншому матчі цього квартету зафіксували нічию між Португалією та ДР Конго (1:1).

Турнірна таблиця групи K:

  1. Колумбія – 3 очки (різниця м'ячів – 3:1)
  2. ДР Конго – 1 (1:1)
  3. Португалія – 1 (1:1)
  4. Узбекистан – 0 (1:3)

Найкращий матч на ЧС-2026: Англія перестріляла Хорватію, успіх Гани та трагедія Узбекистану (відео)

Раніше ми розповіли, як гравці Німеччини та Кюрасао здивували зворушливим вчинком на ЧС-2026.

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