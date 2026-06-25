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Момент істини для Швеції та шанс Кюрасао: де дивитися вирішальні матчі на ЧС-2026 цієї ночі

17:14 25.06.2026 Чт
2 хв
Учасники плей-офф та невдахи визначаться у трьох групах
aimg Андрій Костенко
Кривдник України – збірна Швеції балансує на межі (фото: x.com/svenskfotboll)

У ніч з 25 на 26 червня на чемпіонаті світу з футболу-2026 пройдуть вирішальні матчі 3-го туру у групах D, E та F. Для багатьох команд ці ігри стануть останнім шансом затриматися на турнірі, а лідери груп намагатимуться остаточно розподілити місця перед стартом 1/16 фіналу.

Де дивитися вирішальні матчі наживо та чого від них чекати – підкаже РБК-Україна.

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Група E: інтрига для Еквадору та Кюрасао

Німеччина вже гарантувала собі перше місце, маючи 6 очок. Кот-д'Івуар (3 очки) близький до виходу, проте Еквадор та Кюрасао (по 1 очку) зберігають математичні шанси. Для них будь-який результат, крім перемоги, з великою ймовірністю означатиме виліт із турніру. Івуарійцям для успіху достатньо перемогти, тоді як нічиєї може вистачити лише за умови втрати очок Еквадором.

Група F: що потрібно Швеції

Ситуація у квартеті максимально напружена: Нідерланди та Японія (по 4 очки) вже однією ногою у наступному раунді. Проте перемога Швеції (3 очки) може перевернути турнірну таблицю.

Якщо скандинави здолають Японію, а паралельний матч завершиться невдачею для Нідерландів, один із фаворитів ризикує сенсаційно залишити турнір. Туніс уже втратив шанси на продовження боротьби.

Група D: "товариський матч" та лобова битва

США (6 очок) вже забезпечили собі лідерство, а Туреччина після двох поразок достроково завершила виступи на ЧС-2026. Тому поєдинок заключного туру між ними фактично перетворюється на товариський.

Натомість вся увага прикута до лобової дуелі Парагваю та Австралії (по 3 очки). Австралійців влаштовує навіть нічия завдяки кращій різниці м'ячів, тоді як Парагваю для виходу в 1/16 фіналу необхідна лише перемога.

Розклад поєдинків у ніч з 25 на 26 червня:

25 червня

  • Група E. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар
  • Група E. 23:00. Еквадор – Німеччина

26 червня

  • Група F. 2:00. Туніс – Нідерланди
  • Група F. 2:00. Японія – Швеція
  • Група D. 5:00. Туреччина – США
  • Група D. 5:00. Парагвай – Австралія

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Раніше ми повідомили, що ФІФА допустила Росію до нового чемпіонату світу.

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