Момент істини для Швеції та шанс Кюрасао: де дивитися вирішальні матчі на ЧС-2026 цієї ночі

У ніч з 25 на 26 червня на чемпіонаті світу з футболу-2026 пройдуть вирішальні матчі 3-го туру у групах D, E та F. Для багатьох команд ці ігри стануть останнім шансом затриматися на турнірі, а лідери груп намагатимуться остаточно розподілити місця перед стартом 1/16 фіналу.
Де дивитися вирішальні матчі наживо та чого від них чекати – підкаже РБК-Україна.
Німеччина вже гарантувала собі перше місце, маючи 6 очок. Кот-д'Івуар (3 очки) близький до виходу, проте Еквадор та Кюрасао (по 1 очку) зберігають математичні шанси. Для них будь-який результат, крім перемоги, з великою ймовірністю означатиме виліт із турніру. Івуарійцям для успіху достатньо перемогти, тоді як нічиєї може вистачити лише за умови втрати очок Еквадором.
Ситуація у квартеті максимально напружена: Нідерланди та Японія (по 4 очки) вже однією ногою у наступному раунді. Проте перемога Швеції (3 очки) може перевернути турнірну таблицю.
Якщо скандинави здолають Японію, а паралельний матч завершиться невдачею для Нідерландів, один із фаворитів ризикує сенсаційно залишити турнір. Туніс уже втратив шанси на продовження боротьби.
США (6 очок) вже забезпечили собі лідерство, а Туреччина після двох поразок достроково завершила виступи на ЧС-2026. Тому поєдинок заключного туру між ними фактично перетворюється на товариський.
Натомість вся увага прикута до лобової дуелі Парагваю та Австралії (по 3 очки). Австралійців влаштовує навіть нічия завдяки кращій різниці м'ячів, тоді як Парагваю для виходу в 1/16 фіналу необхідна лише перемога.
Розклад поєдинків у ніч з 25 на 26 червня:
25 червня
26 червня
Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.
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