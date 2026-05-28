На межі катастрофи: Олійникова здійснила божевільний камбек на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Олександра Олійникова продовжує переписувати особисті рекорди на Відкритому чемпіонаті Франції. У надважкому поєдинку другого кола 25-річна українка у трьох сетах здолала австралійку Кімберлі Біррелл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Від упевненого старту до "баранки" та супертайбрейку

Олександра Олійникова, яка посідає 65-ту сходинку в рейтингу WTA, у другому раунді паризького мейджору зійшлася з непоступливою австралійкою Кімберлі Біррелл (№83 WTA).

Останній факт додавав поєдинку особливої інтриги, адже саме Біррелл на старті змагань сенсаційно вибила п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу. Раніше тенісистки на корті не перетиналися.

Запекла дуель у Парижі тривала 2 години і 14 хвилин та перетворилася на справжні емоційні гойдалки.

У першому сеті українка діяла впевнено, реалізувала два брейки та закрила партію на свою користь - 6:3.

Проте у другому сеті гра Олександри несподівано розладналася: вона не змогла взяти бодай одного гейму, отримавши розгромну "баранку" - 0:6.

Доля історичної путівки вирішувалася у третьому сеті. Дозволивши суперниці зробити брейк на старті, Олійникова швидко повернула паритет у четвертому геймі.

Після цього опонентки йшли нога в ногу, перевівши гру на вирішальний супертайбрейк. У цій лотереї нерви виявилися міцнішими саме в українки - 10:5 (7:6 в усій партії).

Абсолютний рекорд Олійникової та потужний забіг українок у Парижі

Завдяки цьому тріумфу Олександра Олійникова здобула свою другу перемогу в основній сітці турнірів Великого шолома і вперше в кар'єрі вийшла до третього кола мейджорів.

Нагадаємо, що поточний Ролан Гаррос є для неї абсолютно дебютним у Франції.

Попри виснажливий одиночний матч, відпочивати українці ніколи: уже 28 травня Олександра проведе свій стартовий поєдинок у парному розряді, де виступить у тандемі з угорською тенісисткою Панною Удварді.

В одиночній же сітці наступною суперницею нашої спортсменки стане переможниця пари між "нейтральною" Діаною Шнайдер (23-й номер посіву) та американкою Маккартні Кесслер (№48 WTA).

Зазначимо, що українські дівчата демонструють феноменальні результати в Парижі.

Олійникова стала вже четвертою представницею України в 1/16 фіналу Ролан Гаррос-2026.

Напередодні свої путівки до третього раунду без проблем оформили Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15) та Юлія Стародубцева (55).