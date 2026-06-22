Мессі з антирекордом та історичним досягненням вивів Аргентину у плей-офф ЧС-2026 (відео голів)

ЧС-2026. Група J. 2-й тур

Аргентина – Австрія – 2:0

Голи: Мессі, 39, 90+5

Незабитий пенальті: Мессі (Аргентина), 9 (повз ворота)

Від ганьби до історичного рекорду

Поєдинок розпочався з бурхливих подій у карному майданчику європейців. Уже на 4-й хвилині Лаутаро Мартінес увірвався до штрафного, де проти нього сфолив Штефан Пош. Після особистого перегляду відеоповтору арбітр з Єгипту Амін Омар призначив пенальті. Проте Ліонель Мессі з позначки пробив повз ворота.

Цей промах став для Мессі вже третім нереалізованим пенальті в кар'єрі на чемпіонатах світу (після невдач у 2018 та 2022 роках). Таким чином Ліонель став абсолютним антирекордсменом Мундіалів, обійшовши ганця Асамоа Г'яна, який мав два подібних промахи.

Після шокового старту гра дещо перемістилася в центр поля. Справжня гострота повернулася на 32-й хвилині, коли після помилки голкіпера Александера Шлагера удар Мессі у порожній створ встиг заблокувати Давід Алаба.

Героїчна оборона Австрії капітулювала на 39-й хвилині. Факундо Медіна виконав простріл з лівого флангу, Тьяго Альмада дотепно пропустив м'яч далі, а Ліонель Мессі влучним ударом у протихід голкіперу відкрив рахунок — 1:0! Цей гол став для нападника 17-м на Мундіалях, що зробило його найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

Попри намагання підопічних Ральфа Рангніка відігратися у додані 7 хвилин, Аргентина пішла на перерву в статусі лідера.

Штурм австрійців та дубль Мессі

Друга половина зустрічі пройшла у жорсткій та безкомпромісній боротьбі. Австрійці активніше розпочали тайм і на 55-й хвилині створили супермомент: Марсель Забітцер потужно виконав штрафний з лівого кута карного майданчика, але Еміліано Мартінес у карколомному стрибку врятував Аргентину. Чинні чемпіони світу відповіли на 73-й хвилині, коли після подачі Ліонеля Мессі з кутового Ніколас Гонсалес пробив трохи повз дальню стійку.

Напруга на полі досягла піку на 76-й хвилині: після грубого фолу Конрада Лаймера проти Гонсалеса на полі зчинилася сутичка - Факундо Медіна штовхнув кривдника свого партнера, за що обидва порушники отримали по жовтій картці.

Обидва наставники активно проводили ротацію, намагаючись освіжити гру. Зокрема, у складі австрійців на полі з'явилися Марко Арнаутовіч та Карні Чуквуемека, а Ліонель Скалоні укріпив захисні редути виходом Ніколаса Отаменді, Леандро Паредеса та Ніколаса Тальяфіко.

Зрештою, Аргентина зуміла, не лише стримати фінальний натиск європейців, а й забити вдруге. Геніальний Мессі оформив дубль на 90+5-й хвилині.

Що далі

Аргентина після двох перемог набрала 6 очок, одноосібно очолила групу J та гарантувала собі вихід до плей-офф. Австрійці з 3-ма пунктами наразі йдуть другими. Інший поєдинок 2-го туру квартету J між збірними Йорданії та Алжиру відбудеться у вівторок, 23 червня, о 6:00 за київським часом.

У заключному турі між собою зійдуться Аргентина з Алжиром та Австрія з Йорданією. Поєдинки заплановані на 28 червня та розпочнуться одночасно - о 5:00 за київським часом.