Мексика у плей-офф та історичний розгром від Канади: старт другого туру на ЧС-2026 (відео)

На чемпіонаті світу-2026 завершилися поєдинки другого туру у групах A та B. За підсумками ігрового дня визначився перший учасник стадії 1/16 фіналу, а збірна Канади переписала власну історію на Мундіалях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляції на Megogo.
Мексика – Південна Корея – 1:0
Гол: Ромо, 50
Збірна Мексики здобула другу поспіль перемогу на домашньому турнірі та достроково гарантувала собі вихід у плей-офф з першого місця. Долю протистояння вирішив єдиний гол Луїса Ромо на 50-й хвилині. Мексиканець скористався грубою помилкою корейського голкіпера Кім Син Гю, який випустив м'яч із рук, і вразив порожні ворота.
Чехія – ПАР – 1:1
Голи: Саділек, 6 – Мокоена, 83 (з пенальті)
Чеська збірна не втримала перемогу над Південно-Африканською Республікою. Чехи швидко відкрили рахунок завдяки голу Міхала Саділека вже на 6-й хвилині, проте наприкінці зустрічі Тебохо Мокоена впевнено реалізував пенальті за гру рукою Павела Шульца у власному штрафному майданчику. Обидві команди набрали свої перші очки на турнірі.
Турнірна таблиця групи А:
Наступні матчі:
25 червня
Канада – Катар – 6:0
Голи: Ларін, 16, Дж. Девід, 29, 45+3, 90+2, Саліба, 64, Аль-Маннаї, 75 (автогол)
Вилучення: Аль-Амін (Катар), 33 (пряма червона), Мадібо (Катар), 54 (пряма червона)
Канадці здобули свою першу перемогу в історії виступів на чемпіонатах світу, влаштувавши супернику справжнє катування. Головним героєм зустрічі у Ванкувері став Джонатан Девід, який оформив хет-трик. Катарці завершували матч удев'ятьох після вилучень Хомама Аль-Аміна та Ассіма Мадібо. Грубий фол останнього призвів до важкої травми хавбека Канади Ісмаеля Коне, який залишив поле на ношах із переломом ноги й більше не зіграє на Мундіалі. Окрім Девіда, у воротах азійців розписалися Кайл Ларін, Нейтан Саліба, а Мохаммад Аль-Маннаї відзначився автоголом.
Швейцарія – Боснія і Герцеговина – 4:1
Голи: Манзамбі, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+6 – Махміч, 90+3
Вилучення: Мухаремовіч (Боснія і Герцеговина), 80 (пряма червона)
Матч перетворився на бенефіс "хрестоносців" у другому таймі. Після "сухої" першої половини швейцарці вийшли вперед завдяки голу Йогана Манзамбі на 74-й хвилині. Після вилучення боснійця Таріка Мухаремовіча за фол останньої надії, Рубен Варгас подвоїв перевагу, а згодом Манзамбі оформив дубль. Боснія відповіла голом престижу Ерміна Махміча, але крапку в матчі з пенальті поставив капітан швейцарців Граніт Джака.
Турнірна таблиця групи В:
Наступні матчі:
24 червня
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