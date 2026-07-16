Мегафайт у Лас-Вегасі: скандальний Гарсія захищатиме титул проти грізного британця

Раян Гарсія вперше вийде у ринг в статусі чемпіона. Його опонентом стане небезпечний британський претендент Конор Бенн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прмоутера американця Оскара Де Ла Хойю в Instagram.

Де Ла Хойя також розкрив офіційні подробиці майбутнього протистояння. Поєдинок запланований на 12 вересня на рингу легендарної арени T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Гарсія вже встиг підігріти інтерес до події зухвалими заявами, пообіцявши буквально "з’їсти" свого суперника у рингу.

Шлях боксерів до поєдинку

Обидва бійці підходять до вересневої битви у чудовій формі та з переконливими перемогами за плечима.

Раян Гарсія (25-2, 20 КО) здобув свій чемпіонський пояс WBC у лютому цього року. За підсумками 12-ти раундів проти Маріо Барріоса судді віддали перемогу Раяну одноголосним рішенням.

Конор Бенн (25-1, 14 КО) востаннє боксував у квітні. Британський претендент не залишив жодних шансів ексчемпіону світу Реджису Прогрейсу, розгромивши його на картках усіх трьох арбітрів з однаковим рахунком 98:92.

Переможець цього протистояння не лише забере престижний пояс, а й отримає статус одного з головних облич сучасного напівсереднього дивізіону.