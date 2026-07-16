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Мегафайт у Лас-Вегасі: скандальний Гарсія захищатиме титул проти грізного британця

16:51 16.07.2026 Чт
2 хв
Перший захист титулу американська зірка проведе вже у вересні
aimg Малюгін Микита
Мегафайт у Лас-Вегасі: скандальний Гарсія захищатиме титул проти грізного британця Чемпіон не забуває про своє мексиканське коріння (Фото: kingryan, Instagram)
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Раян Гарсія вперше вийде у ринг в статусі чемпіона. Його опонентом стане небезпечний британський претендент Конор Бенн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прмоутера американця Оскара Де Ла Хойю в Instagram.

Де Ла Хойя також розкрив офіційні подробиці майбутнього протистояння. Поєдинок запланований на 12 вересня на рингу легендарної арени T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Гарсія вже встиг підігріти інтерес до події зухвалими заявами, пообіцявши буквально "з’їсти" свого суперника у рингу.

Шлях боксерів до поєдинку

Обидва бійці підходять до вересневої битви у чудовій формі та з переконливими перемогами за плечима.

Раян Гарсія (25-2, 20 КО) здобув свій чемпіонський пояс WBC у лютому цього року. За підсумками 12-ти раундів проти Маріо Барріоса судді віддали перемогу Раяну одноголосним рішенням.

Конор Бенн (25-1, 14 КО) востаннє боксував у квітні. Британський претендент не залишив жодних шансів ексчемпіону світу Реджису Прогрейсу, розгромивши його на картках усіх трьох арбітрів з однаковим рахунком 98:92.

Переможець цього протистояння не лише забере престижний пояс, а й отримає статус одного з головних облич сучасного напівсереднього дивізіону.

Раніше ми повідомляли, кривдник Джошуа вперше за два роки повернеться у ринг, і вже дізнався ім'я суперника. А боксер-блогер Джейк Пол після брутальної поразки тому ж Джошуа, вирішив дебютувати в ММА.

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