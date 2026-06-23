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Майже вічність без голів: Роналду вийде на поєдинок з Узбекистаном з ганебним багажем

19:56 23.06.2026 Вт
2 хв
Легендарний португалець має катастрофічну серію на великих турнірах
aimg Андрій Костенко
Майже вічність без голів: Роналду вийде на поєдинок з Узбекистаном з ганебним багажем У легенди португальців збився приціл (фото: Getty Images)
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Сьогодні, 23 червня, збірна Португалії проведе свій другий поєдинок на чемпіонаті світу-2026 проти національної команди Узбекистану. Уся увага прикута до Кріштіану Роналду, для якого це протистояння має стати точкою неповернення на тлі затяжної кризи у збірній.

Про проблеми зіркового португальця розповідає РБК-Україна з посиланням на дані аналітичного порталу Transfermarkt.

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Десять матчів болю

Головне питання вечора – чи зможе 41-річний нападник нарешті перервати свою шокуючу безгольову серію. Наразі капітан португальців має у своєму пасиві вже 10 поспіль поєдинків на чемпіонатах світу та Європи без жодного забитого м'яча. Провідні світові медіа дедалі частіше пишуть про "проблему Роналду", а цифри свідчать про глибокий спад у завершальній стадії:

  • Порожня серія з ЧС-2022: засуха лідера тягнеться через чотири матчі попереднього Мундіалю та п'ять поєдинків Євро-2024.
  • П'ять років без голів із гри: востаннє Роналду забивав із гри на великих міжнародних змаганнях ще у червні 2021 року.
  • Глухий кут в атаці: на супертурнірах Кріштіану не відзначався навіть із пенальті з моменту гри проти Гани у груповому раунді ЧС-2022.

Попри високу результативність у Саудівській Аравії, на чемпіонаті світу Кріштіану зіткнувся з абсолютно іншим рівнем оборони. Це знову підняло головне питання, яке вже не перший рік турбує експертів: чи не гальмує 41-річний ветеран гру всієї команди та чи не шкодить його присутність у стартовому складі атакувальному потенціалу збірної Португалії?

Майже вічність без голів: Роналду вийде на поєдинок з Узбекистаном з ганебним багажем

Момент істини на ЧС-2026

Керманич команди Роберто Мартінес продовжує публічно захищати Роналду, зазначаючи, що немає сенсу замінювати найкращого бомбардира у світовому футболі в іграх, де команді критично потрібні голи. Проте ліміт довіри експертів та вболівальників уже вичерпано, і поєдинок проти Узбекистану стане моментом істини.

Нагадаємо, що португальці стартували на ЧС-2026 нічиєю з ДР Конго (1:1). Поєдинок Португалія – Узбекистан, який багато у чому стане знаковим для легенди, відбудеться сьогодні, 23 червня, в американському Х'юстоні. Старт – о 20:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що збірна Німеччини втратила основного захисника до кінця ЧС-2026.

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