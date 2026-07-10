Крок до вічності: Джокович за дві перемоги від абсолютного світового рекорду

Новак Джокович продовжує змагатися на найвищому рівні заради унікального історичного досягнення. Наразі він ділить світову першість за кількістю перемог на турнірах Великого шолома з Маргарет Корт.

Зараз в активі серба 24 титули Grand Slam. Тож перемога на цьому Вімблдоні принесе йому рекордний 25-й трофей та статус одноосібного лідера в історії світового тенісу.

"Я все ще намагаюся довести собі та іншим, що здатний конкурувати з найкращими гравцями світу та перемагати їх на найбільших аренах", - заявив Новак Джокович.

Випробування лідером світового рейтингу

На шляху до фіналу та омріяного рекорду перед Джоковичем стоїть чинний чемпіон Вімблдону - Яннік Сіннер. Статистика особистих зустрічей наразі на користь італійця (6-5), проте серб виграв їхню останню дуель на цій стадії під час Australian Open.

Сіннер визнав непередбачуваність протистояння.

"Кожен матч проти Новака - це геть інша історія. Особливо на такому покритті, як трава", - зазначив перший номер рейтингу.

Неймовірна витривалість проти віку

Попри те, що Джокович на 15 років старший за свого опонента, його рухливість та майстерність залишаються феноменальними. У чвертьфіналі проти Фелікса Оже-Альяссіма серб зазнав пошкодження лівої литки та провів на корті 5 годин і 15 хвилин - але все ж вирвав перемогу.

Колишня перша ракетка Британії Тім Генмен вважає, що трав'яне покриття є менш виснажливим фізично, проте у 39 років уміння розподіляти енергію є критично важливим для Новака.

Водночас уболівальники пам'ятають унікальну витривалість Джоковича ще з 2012 року, коли він після п'ятигодинного півфіналу виграв найдовший фінал в історії проти Рафаеля Надаля.