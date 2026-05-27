"Крістал Пелас" виграв Лігу конференцій та приніс Англії другий єврокубок у сезоні (відео)

23:59 27.05.2026 Ср
3 хв
Кривдник "Шахтаря" у півфіналі вписав своє ім'я в історію континентальних турнірів
aimg Андрій Костенко
Дебют "орлів" у єврокубках завершився тріумфом (фото: x.com/CPFC)

У німецькому Лейпцигу відбувся фінальний поєдинок розіграшу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26. У запеклій битві за престижний європейський трофей зійшлися англійський "Крістал Пелас" та іспанський "Райо Вальєкано". Долю континентального титулу вирішив єдиний забитий м'яч на початку другої половини зустрічі.

Ліга конференцій. Фінал

"Крістал Пелас" (Лондон, Англія) – "Райо Вальєкано" (Мадрид, Іспанія) – 1:0

Гол: Матета, 51

Хід гри: золотий дотик Матета

Поєдинок на "Ред Булл Арені" виявився надзвичайно напруженим. Команда з Мадрида залишила на полі всі сили, намагаючись стримати атакувальний потенціал лондонців, проте на початку другого тайму оборонні редути таки дали збій.

Ключовий епізод усього фіналу стався на 51-й хвилині. Півзахисник "орлів" Адам Вортон наважився на потужний удар з-за меж штрафного майданчика – голкіпер іспанців Аугусто Баталья зумів здійснити сейв, відбивши м'яч перед собою. Проте першим на підборі виявився французький форвард лондонців Жан-Філіп Матета, який в один дотик холоднокровно переправив сферу вже у порожні ворота – 1:0.

Як показали подальші хвилини, цей гол став найважливішим у сучасній історії клубу з Південного Лондона. "Райо Вальєкано" змушений повертатися до свого мадридського робочого району Вальєкас без нагороди, хоча вихід до фіналу вже став грандіозним досягненням для команди.

Відео: MEGOGO

Історичні підсумки фіналу: рекорди та цифри

Перемога у Лейпцигу дозволила "Крістал Пелас" та англійському футболу встановити одразу кілька визначних досягнень:

Єврокубкова казка: "Крістал Пелас" виграв єврокубок у своєму першому ж повноцінному міжнародному сезоні (якщо не враховувати виступ у Кубку Інтертото в далекому 1998 році). До слова, на шляху до фіналу "орли" залишили за бортом донецький "Шахтар" (3:1, 2:1).

Англійське домінування: Англія стала першою країною, яка виховала трьох різних чемпіонів Ліги конференцій за п'ять років проведення турніру. Раніше тут перемагали "Вест Хем" (2022/23) та "Челсі" (2024/25). Загалом лондонці стали вже 12-м за рахунком клубом із родоначальників футболу, який завоював бодай один європейський трофей.

Ера Олівера Гласнера: Австрійський керманич остаточно вписав своє ім'я золотими літерами в літопис клубу. Не маючи жодного вагомого трофею за всі попередні 120 років існування, за останні два сезони під керівництвом Гласнера "Пелас" виграв Кубок Англії (2024/25), Суперкубок країни (2025), а тепер – і Лігу конференцій. Цей фінал став красивою крапкою для фахівця на містку команди.

Колекція трофеїв Олівера Гласнера на чолі "Крістал Пелас" (колаж: x.com/CPFC)

Чи вдасться Англії європейський хет-трик

Ліга конференцій визначила свого тріумфатора другою серед трьох великих євротурнірів.

Раніше у фіналі Ліги Європи англійська "Астон Вілла" розгромно перемогла німецький "Фрайбург" (3:0).

Головна кульмінація клубного сезону запланована на найближчу суботу, 30 травня. У Будапешті на "Пушкаш Арені" у фіналі Ліги чемпіонів зійдуться французький ПСЖ та ще один представник АПЛ – лондонський "Арсенал".

Чи вдасться англійському футболу забрати усі клубні трофеї європейського сезону-2025/26. Відповідь отримаємо незабаром.

Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.

