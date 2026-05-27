"Крістал Пелас" виграв Лігу конференцій та приніс Англії другий єврокубок у сезоні (відео)

Ліга конференцій. Фінал

"Крістал Пелас" (Лондон, Англія) – "Райо Вальєкано" (Мадрид, Іспанія) – 1:0

Гол: Матета, 51

Хід гри: золотий дотик Матета

Поєдинок на "Ред Булл Арені" виявився надзвичайно напруженим. Команда з Мадрида залишила на полі всі сили, намагаючись стримати атакувальний потенціал лондонців, проте на початку другого тайму оборонні редути таки дали збій.

Ключовий епізод усього фіналу стався на 51-й хвилині. Півзахисник "орлів" Адам Вортон наважився на потужний удар з-за меж штрафного майданчика – голкіпер іспанців Аугусто Баталья зумів здійснити сейв, відбивши м'яч перед собою. Проте першим на підборі виявився французький форвард лондонців Жан-Філіп Матета, який в один дотик холоднокровно переправив сферу вже у порожні ворота – 1:0.

Як показали подальші хвилини, цей гол став найважливішим у сучасній історії клубу з Південного Лондона. "Райо Вальєкано" змушений повертатися до свого мадридського робочого району Вальєкас без нагороди, хоча вихід до фіналу вже став грандіозним досягненням для команди.

Історичні підсумки фіналу: рекорди та цифри

Перемога у Лейпцигу дозволила "Крістал Пелас" та англійському футболу встановити одразу кілька визначних досягнень:

Єврокубкова казка: "Крістал Пелас" виграв єврокубок у своєму першому ж повноцінному міжнародному сезоні (якщо не враховувати виступ у Кубку Інтертото в далекому 1998 році). До слова, на шляху до фіналу "орли" залишили за бортом донецький "Шахтар" (3:1, 2:1).

Англійське домінування: Англія стала першою країною, яка виховала трьох різних чемпіонів Ліги конференцій за п'ять років проведення турніру. Раніше тут перемагали "Вест Хем" (2022/23) та "Челсі" (2024/25). Загалом лондонці стали вже 12-м за рахунком клубом із родоначальників футболу, який завоював бодай один європейський трофей.

Ера Олівера Гласнера: Австрійський керманич остаточно вписав своє ім'я золотими літерами в літопис клубу. Не маючи жодного вагомого трофею за всі попередні 120 років існування, за останні два сезони під керівництвом Гласнера "Пелас" виграв Кубок Англії (2024/25), Суперкубок країни (2025), а тепер – і Лігу конференцій. Цей фінал став красивою крапкою для фахівця на містку команди.

Колекція трофеїв Олівера Гласнера на чолі "Крістал Пелас" (колаж: x.com/CPFC)

Чи вдасться Англії європейський хет-трик

Ліга конференцій визначила свого тріумфатора другою серед трьох великих євротурнірів.

Раніше у фіналі Ліги Європи англійська "Астон Вілла" розгромно перемогла німецький "Фрайбург" (3:0).

Головна кульмінація клубного сезону запланована на найближчу суботу, 30 травня. У Будапешті на "Пушкаш Арені" у фіналі Ліги чемпіонів зійдуться французький ПСЖ та ще один представник АПЛ – лондонський "Арсенал".

Чи вдасться англійському футболу забрати усі клубні трофеї європейського сезону-2025/26. Відповідь отримаємо незабаром.