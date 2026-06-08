Крапку поставлено: Миколенко офіційно визначився зі своїм майбутнім в Англії

Встигли в останній момент

Сторони узгодили та підписали новий контракт менш ніж за місяць до того, як мала спливти чинна угода українця з ліверпульським клубом.

Попередній контракт 27-річного захисника був розрахована до 30 червня 2026 року. Цікаво, що за регламентом, починаючи ще з січня, Миколенко мав законне право вести офіційні перемовини з іншими командами.

Нагадаємо, Віталій виступає за "Евертон" з початку 2022 року, куди перейшов із київського "Динамо" за 23,5 мільйони євро. За цей час лівий бек став залізобетонним гравцем стартового складу, встигнувши провести за "ірисок" 157 матчів та відзначитися 4 забитими м'ячами. Зокрема, його ефектний удар з льоту у ворота "Лестера" у травні 2022-го визнавали голом сезону в клубі.

Сезон-2025/26 став для українця третім повноцінним роком в англійській Прем'єр-лізі. Наразі Миколенко посідає почесне друге місце у рейтингу українських футболістів за кількістю проведених матчів у складі клубів АПЛ (143 поєдинки), поступаючись за цим показником лише Олександру Зінченку.

Стабільність та атмосфера родини

Після офіційного підписання паперів український легіонер поділився емоціями від довіри з боку керівництва та згадав свої перші кроки на "Гудісон Парк".

"Я дуже схвильований і гордий підписати цей контракт. У перші кілька років мого перебування тут ми мали труднощі, але наша команда, як сім'я – кожна людина, віддала все, щоб пройти через це. Ми стаємо кращими з кожним сезоном. Для мене найважливіше відчувати впевненість і комфорт у цьому середовищі, і в мене це тут є, тому я справді щасливий", - сказав Миколенко.

Також захисник відзначив роль головного тренера Девіда Моєса, який знайшов правильний підхід до гравця.

"З того часу, як він прийшов, я вважаю, що ми стабільно зростаємо. Він дуже хороша людина, що важливо для мене, а як тренер він дав мені свободу на полі" – зазначив Віталій.

Підсумки сезону та мрії про єврокубки

У сезоні-2025/26 Віталій Миколенко традиційно був основним лівим захисником ліверпульців. Всього в його активі 36 матчів в усіх турнірах та одна результативна передача.

"Евертон" завершив розіграш АПЛ на 13-му місці, набравши 49 очок, що залишило команду поза єврокубковою зоною.

Проте сам гравець дивиться у майбутнє з великим оптимізмом та амбіціями.

"Думаю, ми робимо кроки у правильному напрямку, щоб підніматися все вище і вище в турнірній таблиці. Наступного сезону ми хочемо фінішувати набагато вище. Мені подобається мати реалістичні мрії: виграти якийсь трофей або, можливо, європейський кубок. Щодо індивідуальних цілей – хочу грати в кожному матчі та демонструвати стабільність", - резюмував захисник.

Віталій Миколенко у грі за київське "Динамо" (фото: Getty Images)

Хто такий Віталій Миколенко

27-річний уродженець Черкас. Вихованець академії київського "Динамо", у складі якого дебютував на професійному рівні в серпні 2017 року.

За час виступів у столичному клубі Миколенко провів 132 матчі в усіх турнірах, відзначився 7 забитими голами та здобув титул чемпіона України, два Кубка та Суперкубок країни. У сезоні-2018/19 його було визнано найкращим молодим гравцем української Прем'єр-ліги, а у віці 21 року він став одним із наймолодших капітанів у історії "біло-синіх".

1 січня 2022 року захисник перейшов до англійського "Евертона", за який грає дотепер.

Кар'єра Миколенка у національній збірній України розпочалася у листопаді 2018 року, коли він дебютував у віці 19 років у матчі проти Туреччини. Він був основним захисником команди на Євро–2020, де "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу, а також на Євро–2024. Свій перший і наразі єдиний гол за збірну Віталій забив у червні 2022 року у ворота Вірменії. На сьогодні в активі футболіста 54 матчі у футболці національної команди.