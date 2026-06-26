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Крах екс-володарів Кубка України: стадіон – в оренду під офіс, гравці – вільні агенти

22:49 26.06.2026 Пт
2 хв
"Ворскла" не гратиме навіть на чемпіонат області, а стадіон готують не до футболу
aimg Данило Вереітін
Крах екс-володарів Кубка України: стадіон – в оренду під офіс, гравці – вільні агенти Валерій Куценко керував "Ворсклою" в сезоні 2025/2026 (фото: ФК "Ворскла")
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Полтавський клуб, який вигравав Кубок України 2009 року, переживає глибоку кризу: на стадіоні пропонують орендувати приміщення під офіси та склади.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Ворскли".

Що сталося із "Ворсклою"?

Команда перебуває в глибокій кризі ще з сезону 2024/2025: у стикових матчах за право залишитися в УПЛ біло-зелені програли "Кудрівці" в серії пенальті та опустилися до Першої ліги. Весь минулий сезон команда не могла прийти до тями: як наслідок 14 місце у Першій лізі і відмова від професійного статусу по завершенні сезону.

Варто відзначити, що фіналіст Кубка України, футбольний клуб "Чернігів", фінішував лише на одну позицію вище за "Ворсклу", випередивши полтавців на одне очко.

У сезоні 2025/2026 "Ворскла" мала трансферний бан та догравала сезон власними вихованцями. Командою керував Валерій Куценко.

Стадіон здають в оренду

Крах екс-володарів Кубка України: стадіон – в оренду під офіс, гравці – вільні агенти

Сьогодні на офіційних ресурсах клубу з'явилося оголошення про оренду приміщень на стадіоні "Ворскла". Пропонують як офісні прміщення, так і складські:

"Футбольний клуб "Ворскла" пропонує в оренду комерційні приміщення різної площі на території стадіону. Якщо ви шукаєте локацію з чудовою транспортною розв'язкою, розвиненою інфраструктурою та особливою атмосферою в самому центрі міста, наші площі ідеально підійдуть для вашого старту або розширення.

Комфортні офісні приміщення — для розміщення вашої команди, бек-офісу чи представництва. Місткі складські зони — зручні під'їзні шляхи на території комплексу, що значно спрощує логістику. Гнучкі умови та індивідуальний підхід до кожного орендаря", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "Ворскли".

Гравці – на вихід

Як стверджує видання UA-Футбол, усі гравці та тренери отримали статус вільного агента. Це означає, що вони більше не обтяжені контрактними обов'язками із "Ворсклою" і можуть самостійно займатися подальшим працевлаштуванням.

У коментарі виданню Sport Arena спортивний директор клубу Володимир Чеснаков оцінив шанси "Ворскли" на участь у бодай якомусь турнірі на професійному рівні, як низьку:

"У цьому сезоні на 95% Ворскла не буде ніде брати участі – ні у всеукраїнських, ні навіть в обласних змаганнях", – заявив Чеснаков.

Раніше ми повідомляли, що екскерівник "Ворскли" пішов на клуб із судовим позовом: він вимагає виплатити понад півмійльона гривень.

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