Кінець епохи: Неймар у сльозах оголосив про відхід із збірної Бразилії

Символізм довжиною у 16 років: коло замкнулося в Нью-Джерсі

Для Неймара поразка від скандинавів виявилася не просто болючим вильотом, а особистою спортивною трагедією з містичним підтекстом.

Свій останній матч у футболці збірної він провів на тій самій арені, де далекого 2010 року вперше вийшов захищати кольори Бразилії у товариській грі проти США.

У розмові з журналістами в мікст-зоні форвард ледь стримував емоції, коли його обіймали дружина та син.

"Я намагався, я дійсно намагався зробити це знову і знову. Але все скінчено. Моя історія розпочалася тут, на цьому полі стадіону "Мет-Лайф", і тут вона для мене завершилася. Більше спроб не буде", - сказав Неймар.

На своєму прощальному чемпіонаті світу Неймар через форму та бачення Карло Анчелотті з'явився на полі лише двічі, відігравши сумарно 37 хвилин.

Його останній дотик до м'яча за збірну став результативним - на 90+10-й хвилині він холоднокровно реалізував пенальті, який, щоправда, вже не врятував Бразилію від вильоту, а лише скоротив відставання після дублю Ерлінга Голанда.

Спадщина без Кубка світу та синдром Тіаго Сілви

Попри статус легенди, фінал міжнародної кар'єри 10-го номера залишає по собі гіркий присмак. Бразилія офіційно заходить на свій найдовший період без золота ЧС в історії - до 2030 року позначка торкнеться у 28 років без трофеїв.

Сам Неймар повторив антирекорд Тіаго Сілви, ставши лише другим бразильцем в історії, який з'їздив на чотири Мундіалі (2014, 2018, 2022, 2026), але так і не підняв над головою головний кубок.

Єдиним його трофеєм на рівні першої збірної залишився Кубок конфедерацій-2013, оскільки золото Олімпіади-2016 вигравалося у складі команди U-23.

Цифри, які назавжди впишуть Неймара в історію

Хоча головна мрія залишилася нереалізованою, за статистичними показниками Неймар іде зі збірної абсолютно великим:

130 матчів, 80 голів та 59 асистів - за системою "гол+пас" йому немає рівних у літописах бразильського футболу.

- за системою "гол+пас" йому немає рівних у літописах бразильського футболу. Він упевнено утримує звання найкращого бомбардира в історії збірної Бразилії , ще восени 2023 року посунувши з трону самого Пеле (77 голів).

, ще восени 2023 року посунувши з трону самого Пеле (77 голів). На цьому турнірі Неймар встиг відіграти свій 15-й матч на чемпіонатах світу, завдяки чому обійшов Пеле за кількістю ігор на Мундіалях (національний рекорд тримає Кафу з 20 поєдинками).

Поки 34-річний вінгер, чий цінник на Transfermarkt наразі впав до скромних 8 мільйонів євро, фокусуватиметься на виступах за "Сантос", а збірна Норвегії готується до свого першого історичного чвертьфіналу.