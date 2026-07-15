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Кінець епохи: легендарний тренер замінить Дешама на чолі збірної Франції

14:25 15.07.2026 Ср
2 хв
Новий тренер очолить команду після завершення чемпіоната світу
aimg Малюгін Микита
Останнім місцем роботи фахівця є "Реал" (Фото: Zinedine Zidane, Facebook)

Зінедін Зідан досяг принципової домовленості про посаду тренера національної збірної Франції. 54-річний фахівець має змінити на тренерському містку Дідьє Дешама.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на авторитетного італійського інсайдера Ніколо Скіру.

За інформацією інсайдера, сторони вже фактично погодили умови майбутньої співпраці. Офіційно ж зіркового гравця та тренера представлять на цій посаді по завершенню чемпіоната світу-2026.

Трудова угода між Зіданом та Федерацією футболу Франції буде розрахована до завершення наступного великого форуму - чемпіонату світу 2030-го року.

Таким чином, останнім матчем Дідьє Дешама нга чолі "Ле Бльо" буде матч за третє місце на цьому мундіалі.

Спадок Дідьє Дешама

Дешам залишає по собі неймовірну статистику та статус одного з найуспішніших тренерів в історії французького футболу. Під його керівництвом "триколірні" стали чемпіонами світу в 2018-му році та переможцями Ліги націй-2021.

Також в активі Дешама - фінал Євро-2016 та "срібло" чемпіонату світу-2022. Загалом під керівництвом фахівця збірна Франції провела 186 матчів, в яких здобула 122 перемоги, 32 нічиї та зазнала 32 поразки.

Повернення Зідана

Зінедін Зідан перебував без тренерської роботи з 2021-го року, відколи залишив мадридський "Реал". Його кар'єра в Іспанії була тріумфальною: за два періоди (2016-2018 та 2019-2021) він виграв 11 трофеїв.

Найбільш вагомим досягненням Зідана стали три поспіль перемоги в Лізі чемпіонів (2016, 2017, 2018), що зробило його одним із найбажаніших тренерів світу. Тепер на легендарного півзахисника чекає найвідповідальніший виклик у кар'єрі - робота з рідною збірною.

Зазначимо, що Зідан є не першим легендарним футболістом, який очолить рідну збірну. Раніше ми повідомляли, що збірну Хорватії вдруге очолив відомий тренер. А збірну Уругваю буде рятувати головний футбольний ідол країни.

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ФутболЗинедин Зидан