Катастрофа у Полтаві: "Ворсклу" не допустили до чемпіонату України через мільйонні борги

Фінансовий крах: борги тягнулися 5 років

Керівництво ФК "Ворскла" зазначило, що клуб до останнього намагався зберегти професійний статус, проте підтвердити відповідність фінансовим критеріям Регламенту УАФ так і не зміг. Клуб отримав офіційну відмову в допуску до змагань на сезон-2026/27.

Головною причиною ліцензійного колапсу став величезний шлейф боргових зобов'язань, які клуб накопичував, починаючи з 2021 року.

"На жаль, через значний обсяг боргових зобов’язань, які виникли і накопичувалися починаючи з 2021 року, наш клуб не зміг підтвердити фінансові критерії та отримати атестат для участі у футбольних змаганнях", - йдеться у заяві полтавців.

Від перемог до небуття

Для українського футболу втрата "Ворскли" – колосальний удар. Клуб, заснований у 1955 році, є невіддільною частиною історії незалежного українського футболу:

30 років у еліті: Пробившись до Вищої ліги у сезоні-1995/96, полтавці безперервно виступали в елітному дивізіоні аж до весни 2025 року.

Історичне падіння: У сезоні-2024/25 "Ворскла" вперше в історії понизилася у класі, поступившись "Кудрівці" у перехідних матчах за право залишитися в УПЛ.

Вагомі трофеї: Полтавська команда є дворазовим бронзовим призером чемпіонату України (сезони 1996/97 та 2017/18), а у 2009 році під керівництвом Миколи Павлова створила головну сенсацію, завоювавши Кубок України у фіналі проти донецького "Шахтаря".

Виступи у єврокубках: "Ворскла" неодноразово грала в континентальних клубних змаганнях – Кубку УЄФА, Лізі Європи та Лізі конференцій. В європейських клубних турнірах протистояла таким грандам, як лондонський "Арсенал", португальські "Бенфіка" і "Спортінг", бельгійський "Андерлехт".

Чи є шанс на порятунок

Попри фактичне зняття зі змагань, у Полтаві сподіваються зберегти сам футбольний бренд і не повторити долю багатьох українських клубів, які назавжди зникли після фінансового банкрутства.

Менеджмент "Ворскли" планує запустити план антикризового оздоровлення. Наразі залишається теоретична можливість проведення реструктуризації боргів, оптимізації внутрішніх процесів та пошуку нових інвесторів чи спонсорів. Кінцева мета цього плану – спробувати отримати атестат ПФЛ уже на сезон 2027/28.

"Дякуємо всім уболівальникам, представникам бізнесу та громади за підтримку! Віримо в краще і в те, що принаймні сам бренд "Ворскла", флагман Полтавщини, не зникне з футбольної мапи України", - резюмували в клубі.