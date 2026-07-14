Камбек легенди: відомий тренер офіційно очолив збірну Хорватії

Златко Далич залишив посаду, яку обіймав майже дев'ять років, після вильоту Хорватії від Португалії на стадії 1/16 фіналу ЧС. А вже зараз стало відомо, що новим наставником "картатих" стане спеціаліст із досвідом робти в збірній.

Славен Билич, який залишив збірну Хорватії в 2012-му році, вже наголосив на повній довірі гравцям.

"Я повністю довіряю нашим гравцям. Моє завдання - повернути енергію, амбіції та рішучість, щоб Хорватія залишалася серед світової футбольної еліти", - наголосив фахівець.

Билич додав, що зараз почувається набагато зрілішим та досвідченішим тренером, ніж під час свого першого приходу в команду.

Кар'єра Билича

Це вже друге пришестя фахівця на місток національної збірної - він керував головною командою країни у період з 2006-го по 2012-й роки. Його перша каденція була доволі успішною.

За шість років на тренерському містку він провів 65 матчів. В його активі - 42 перемоги та 15 нічиїх при всього 8 поразках.

Як гравець Билич також є культовою фігурою для хорватського футболу. Він відіграв 44 матчі за національну команду і здобув "бронзу" на історичному для країни чемпіонаті світу 1998-го року.

Тренерський доробок фахівця

Після 2012-го року хорватський фахівець мав насичену клубну кар'єру. Він тренував англійські "Вест Гем", "Вест Бромвіч" та "Вотфорд". А також - московський "Локомотив" (2012-2013), "Бешикташ", "Аль-Іттіхад" та "Бейцзін Гоань".

Проте останнім місцем роботи 57-річного тренера був саудівський клуб "Аль-Фатех". Він очолював клуб впродовж одного сезону-2023/24, після чого перебував у творчій відпустці.