Італія хоче довірити Гвардіолі найскладнішу місію у футболі

Хосеп Гвардіола отримав несподіваний варіант з новим місцем роботи після відходу з "Манчестер Сіті". Екс-коуч "містян" опинився серед кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Gazzette dello Sport .

Новий вектор від Мальдіні

Поява іспанця на радар італійського футболу пов'язана із призначенням культового Паоло Мальдіні новим технічним директором місцевої федерації з контрактом до ЧС-2030.

Першим рішенням легенди стала повна відмова від банальних і компромісних рішень. Антоніо Конте та Роберто Манчіні, які раніше вважалися залізобетонними фаворитами, більше не фігурують серед можливих кандидатів. Вони не підходять для глобальною революції у "Скуадрі Адзуррі", яку запланував Мальдіні.

Фінансовий компроміс та головний козир

Переговори з Гвардіолою обіцяють бути важкими, проте нова управлінська команда має солідні аргументи, щоб спробувати закрити цю епічну угоду. Головна зачіпка полягає в тому, що сам Пеп ніколи не приховував свого бажання попрацювати зі збірною на великому міжнародному турнірі.

Звісно, гостро стоїть грошове питання, оскільки під час свого прощального сезону в Англії іспанець отримував близько 25 мільйонів євро, а бюджету італійської федерації на такий оклад точно не вистачить. Проте на допомогу можуть прийти олігархи Серії А, адже клуби вищого італійського дивізіону настільки зацікавлені в приїзді Гвардіоли, що вже погодилися зробити спільний фінансовий внесок та частково покрити космічні вимоги тренера.

Остаточний успіх перемовин тепер залежить виключно від кулуарної дипломатії Мальдіні. На випадок, якщо зірковий іспанець усе ж відповість відмовою, італійці мають запасний план, який також орієнтований виключно на гучні імена – Карло Анчелотті або Андреа Пірло.

Чорна смуга Італії

Збірна Італії – чотириразовий чемпіон світу, вона тріумфувала на Мундіалях у 1934, 1938, 1982 та 2006 роках. Проте останніми роками переживає найглибшу кризу у своїй історії.

Новим нищівним ударом став невихід на ЧС-2026. У фіналі плей-оф кваліфікації "Скуадра Адзурра" у серії післяматчевих пенальті поступилася збірній Боснії і Герцеговини.

Ця поразка зафіксувала історичний антирекорд: Італія стала першою в історії збірною серед колишніх володарів титулу, яка примудрилася пропустити три світові першості поспіль – у 2018, 2022 та 2026 роках.

Востаннє вболівальники бачили свою команду на ЧС-2014 року, де італійці вилетіли за підсумками групового етапу.