Історичний тріумф у Барселоні: Хемілтон вперше виграв гонку Формули-1 за "Феррарі"

Як Хемілтон переписав історію та зупинив засуху "Феррарі"

Британець стартував із другої позиції на решітці, пропускаючи вперед Джорджа Расселла ("Мерседес"). Протягом гонки Льюїс тримався в групі лідерів, а на 42-му колі зумів випередити Расселла та очолити заїзд. Після фінального рестарту Хемілтон впевнено втримав першу позицію.

Для легендарного гонщика це перша перемога з липня 2024 року, коли він ще виступав за "Мерседес". Водночас цей тріумф завершив тривалу засуху для самої "Феррарі" – італійська команда не вигравала в основних гонках 595 днів (із Гран-прі Мексики 2024 року).

Другим фінішну лінію перетнув Расселл, а замкнув трійку призерів Ландо Норріс ("Макларен").

Технічний трилер у фіналі

Кінцівка гонки перетворилася на справжній технічний трилер. На 62-му колі болід чинного лідера загального заліку Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес"), який йшов на другому місці, раптово зупинився посеред траси через технічні проблеми. Лише за кілька кіл після цього відмовила техніка й на іншому боліді – підсилювач керма підвів зірку "Феррарі" Шарля Леклера, який також був змушений припинити боротьбу.

Загалом до фінішу через аварії та поломки не змогли дістатися вісім пілотів, серед яких Ленс Стролл ("Астон Мартін"), Вальттері Боттас ("Каділлак"), Ніко Хюлкенберг ("Ауді") та Фернандо Алонсо ("Астон Мартін").

Результати Гран-прі Барселони (топ-10):

Льюїс Хемілтон ("Феррарі") Джордж Расселл ("Мерседес") Ландо Норріс ("Макларен") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Оскар Піастрі ("Макларен") Ісак Хаджар ("Ред Булл") П'єр Гаслі ("Альпін") Франко Колапінто ("Альпін") Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз")

Загальний залік: Антонеллі зберігає відрив

Попри технічний схід за п'ять кіл до фінішу, Антонеллі зберігає солідне лідерство в чемпіонаті. Хемілтон завдяки перемозі закріпився на другій сходинці.

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 156 очок Льюїс Хемілтон ("Феррарі") – 115 Джордж Расселл ("Мерседес") – 106 Шарль Леклер ("Феррарі") – 75 Ландо Норріс ("Макларен") – 73 Оскар Піастрі ("Макларен") – 68 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 55 П'єр Гаслі ("Альпін") – 41 Ісак Хаджар ("Ред Булл") – 34 Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") – 26

Кубок конструкторів

У командному заліку "Мерседес" продовжує впевнено лідирувати, випереджаючи "Феррарі" на 72 пункти.