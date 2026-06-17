Голанд підірвав ЧС-2026 дублем: Норвегія розгромила Ірак і посунула Францію

Збірна Норвегії з футболу тріумфально розпочала свої виступи на чемпіонаті світу-2026. У поєдинку першого туру групи I підопічні Столе Сольбаккена розгромно переграли команду Іраку з рахунком 4:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку.

Дебютна гармата Голанда та драма першого тайму

Для Норвегії цей матч мав сакральне значення, адже країна не бачила свою команду на чемпіонатах світу довгих 28 років (із 1998-го).

На правах фаворитів скандинавські "вікінги" одразу затиснули Ірак - одного з переможців міжконтинентального плей-офф - на їхній половині поля.

Пробити захист азійської збірної вдалося на 29-й хвилині, одразу після короткої паузи на водопій. Давід Вольф виконав гострий простріл з флангу, а Ерлінг Голанд блискавично вгатив м'яч у праву дев'ятку, забивши свій перший у кар'єрі гол на чемпіонатах світу.

Ірак відповів зухвало: на 39-й хвилині зірковий нападник Айман Хуссейн відновив паритет. Проте радість підопічних Грема Арнольда була короткою.

Вже за чотири хвилини Голанд скористався помилкою оборони, оформив дубль і знову вивів Норвегію вперед - 2:1. Перед свистком на перерву Ірак міг забивати двічі, але Заїду Тахсіну та Акаму Хашему забракло влучності.

Пауза на користь "вікінгів" та курйозний автогол

У другому таймі ініціативою несподівано заволодів Ірак. Скандинави свідомо віддали м'яч і грали від оборони, ледь стримуючи атакувальний запал суперника.

Переломним моментом знову стала пауза на гідратацію в середині тайму. Вона збила темп Іраку, а Столе Сольбаккен провів радикальну ротацію, випустивши на поле чотирьох свіжих футболістів.

Рішення тренера спрацювало миттєво. На 76-й хвилині захисник Лео Естігор, який щойно увійшов у гру, ідеально замкнув подачу з кутового - 3:1.

Фінальну крапку в матчі на 90+6 хвилині поставив Айман Хуссейн. Автор єдиного гола Іраку в чужі ворота під час оборонних дій зрізав м'яч у власну сітку, оформивши прикрий автогол та зафіксувавши остаточний розгром - 4:1.

Турнірне становище: Норвегія вище за чинних віцечемпіонів

Завдяки впевненій перемозі з різницею у три м'ячі, Норвегія зуміла випередити грізну збірну Франції, яка напередодні здолала Сенегал (3:1).

Маючи рівну кількість очок, «вікінги» очолили квартет I завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

Турнірна таблиця групи I після 1-го туру:

Норвегія - 3 очки (1 матч), різниця м'ячів 4:1 Франція - 3 очки (1), 3:1 Сенегал - 0 очок (1), 1:3 Ірак - 0 очок (1), 1:4

Що далі?

У наступному турі на вболівальників чекає запекла боротьба. Збірна Норвегії вийде на футбольне поле проти пораненого Сенегалу в ніч на вівторок, 23 червня.

Натомість на збірну Іраку очікує надважке випробування в особі Кіліана Мбаппе та його Франції.