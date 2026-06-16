ua en ru
Вт, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

ФК "Харків" визначився, де проведе наступний сезон та скільки новачків підпише

15:24 16.06.2026 Вт
2 хв
Віцепрезидент клубу Юрій Коротун анонсував перший трансфер уже за три дні
aimg Андрій Костенко
ФК "Харків" визначився, де проведе наступний сезон та скільки новачків підпише Юрій Коротун (фото: ФК "Харків")
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Футбольний клуб "Харків" наразі не має можливості проводити домашні поєдинки на рідній арені. Де гратиме команда в наступному чемпіонаті УПЛ, а також про трансферні плани на міжсезоння розповів віцепрезидент клубу Юрій Коротун.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Украіна Данило Вереітін з пресконференції ФК "Харків".

Читайте також: Багряний та золотий: у ФК "Харків" пояснили символізм нових кольорів

Думки про повернення до Харкова

За словами віцепрезидента клубу, питання повернення додому обговорюється керівництвом постійно, проте сухі цифри статистики наразі є невблаганними для відновлення великого футболу в регіоні.

"Ми думаємо про це дуже часто. Після півфіналу Кубка ми сіли порахувати, скільки годин на день триває повітряна тривога у Харкові. Тоді це було від 8 до 12 годин. Тому грати в місті наразі фізично неможливо", - зазначив Коротун.

Він також додав, що справа зовсім не в інфраструктурі, адже у Харкові команду дуже чекають, а сам рідний стадіон готовий до проведення матчів.

Де гратиме команда наступного сезону

Керівництво клубу розглядало різні варіанти для тимчасового базування, проте вирішило відмовитися від географічно ближчих локацій на користь уже перевіреного варіанту.

Коротун зазначив, що для логістики немає принципової різниці, куди саме їхати – до сусідньої Полтава, чи до Житомира.

Відтак, представник клубу офіційно підтвердив, що ФК "Харків" у наступному сезоні, як і в попередньому, гратиме свої домашні матчі у Житомирі.

Нагадаємо, що амбітний клуб нещодавно пройшов через масштабний ребрендинг і тепер виступає під новою назвою, хоча впродовж попередніх 10 років уболівальники знали цю команду як "Металіст 1925".

Про трансфери та першого новачка

Окрім того, функціонер поділився масштабними планами на трансферному ринку під час літнього вікна.

"ФК "Харків" планує підписати п'ятьох новачків у це міжсезоння. Першого з них презентуємо за три дні", - резюмував Коротун.

Раніше ми повідомили, як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ Харків
Новини
Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом
Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом
Аналітика
Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt