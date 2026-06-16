ФК "Харків" визначився, де проведе наступний сезон та скільки новачків підпише

Футбольний клуб "Харків" наразі не має можливості проводити домашні поєдинки на рідній арені. Де гратиме команда в наступному чемпіонаті УПЛ, а також про трансферні плани на міжсезоння розповів віцепрезидент клубу Юрій Коротун.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Украіна Данило Вереітін з пресконференції ФК "Харків".

Думки про повернення до Харкова

За словами віцепрезидента клубу, питання повернення додому обговорюється керівництвом постійно, проте сухі цифри статистики наразі є невблаганними для відновлення великого футболу в регіоні.

"Ми думаємо про це дуже часто. Після півфіналу Кубка ми сіли порахувати, скільки годин на день триває повітряна тривога у Харкові. Тоді це було від 8 до 12 годин. Тому грати в місті наразі фізично неможливо", - зазначив Коротун.

Він також додав, що справа зовсім не в інфраструктурі, адже у Харкові команду дуже чекають, а сам рідний стадіон готовий до проведення матчів.

Де гратиме команда наступного сезону

Керівництво клубу розглядало різні варіанти для тимчасового базування, проте вирішило відмовитися від географічно ближчих локацій на користь уже перевіреного варіанту.

Коротун зазначив, що для логістики немає принципової різниці, куди саме їхати – до сусідньої Полтава, чи до Житомира.

Відтак, представник клубу офіційно підтвердив, що ФК "Харків" у наступному сезоні, як і в попередньому, гратиме свої домашні матчі у Житомирі.

Нагадаємо, що амбітний клуб нещодавно пройшов через масштабний ребрендинг і тепер виступає під новою назвою, хоча впродовж попередніх 10 років уболівальники знали цю команду як "Металіст 1925".

Про трансфери та першого новачка

Окрім того, функціонер поділився масштабними планами на трансферному ринку під час літнього вікна.

"ФК "Харків" планує підписати п'ятьох новачків у це міжсезоння. Першого з них презентуємо за три дні", - резюмував Коротун.