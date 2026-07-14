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Ексзірка "Зорі" розповів, як його змушували продовжити контракт

16:52 14.07.2026 Вт
3 хв
Максим Хлань зізнався, що надихнуло його піти на конфлікт з клубом
aimg Малюгін Микита
Ексзірка "Зорі" розповів, як його змушували продовжити контракт Максим Хлань став одним з ключових гравців "Гурніка" (Фото: gornikzabrze.pl)
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Півзахисник Максим Хлань розкрив подробиці свого скандального відходу з луганської "Зорі". Гравець розповів про тиск з боку відомого агента Вадима Шаблія, та спроби змусити його підписати новий контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю футболіста проєкту "ТаТоТаке".

За словами гравця, конфлікт виник через його відмову продовжувати контракт на 5 років, як того хотіло керівництво клубу. Через це футболіста не допускали до тренувань із першою командою та зрештою відправили в дубль.

Деталі конфлікту

"Пік цієї ситуації був, коли Патрік ван Леувен прийшов до "Зорі". І вже тоді він мені почав обіцяти, що я гратиму. Це було ще до того, як мене відсторонили від першої команди, ще до початку сезону. Він сказав: "Будеш грати, перепідпиши контракт". Я перепідписав ще на рік", - розповів Хлань.

На його думку, таким чином в клубі хотіли на нього натиснути та примусити до підписання тривалого контракту. Спочатку йшлося лише про "справу принципу" для президента та керівництва клуба - але потім від пошуків компромісів відмовився і сам гравець.

Агент як "корінь проблем"

Також негативно Максим Хлань відгукнувся і про агенцію ProStar та Вадима Шаблія, а також про їх роль у самому скандалі.

"Думаю, що це ядро всіх моїх проблем. Ніякої підтримки, звісно, не було. Про яку підтримку може йтися, коли твій агент виходить у медіа і каже: "Хлань не Роналду. Хто він взагалі такий, щоб вирішувати, який контракт підписувати?", - дивується гравець.

Також, за його словами, саме засновник та керівник ProStar почав розповсюджувати інформацію, що кар'єрою Максима керує його батько. Хоча насправді "тато просто говорив від мого імені завжди з агентами, з президентами"

Фінал скандальної історії

Зрештою, в червні 2023-го року Максим Хлань розірвав контракт із "Зорею" в односторонньому порядку. Попри наявність в контракті пункту, що за одноосібне розірвання контракту без поважної причини винна сторона має виплатити 10 мільйонів доларів, футболіст зміг доєднатися до польської "Лехії" у вересні того ж року.

Повідомлялось, що юристи гравця змогли довести, що з боку клубу була присутня "аб'юзивна поведінка" - що, згідно із регламентом ФІФА, дозволяє одноосібне розірвання контракту.

Кар'єра Хланя в Польщі

В складі "Лехії" футболіст провів два сезони. У сезоні-2023/24 Хлань забив 9 голів у 25 матчах, допомігши команді виграти Першу лігу Польщі. А в наступному сезоні відзначився 5 голами в 30 матчах чемпіоната Польщі.

У серпні 2025-го півзахисник підписав дворічну угоду з "Гурніком" (Забже). Та за минулий сезон записав на свій рахунок 6 голів та 5 асистів в Екстраклясі.

Нагадаємо, що інший талановитий український футболіст, Михайло Мудрик, програв один із футбольних судів, і тепер винен мільйонну суму. А один з останніх гучних скандалів, який спалахнув на чемпіонаті світу-2026, закінчився на трагічній ноті.

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