Ефектний камбек "синьо-жовтих": Україна з боєм вирвала перемогу на старті Євро-2026

Юнацька збірна України U-19 з футболу тріумфально розпочала свій шлях на чемпіонаті Європи-2026. У поєдинку першого туру групового раунду підопічні Дмитра Михайленка здобули впевнену та емоційну вольову перемогу над однолітками з Хорватії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Початок зустрічі видався для нашої команди непростим. У середині першого тайму, на 22-й хвилині, "синьо-жовті" привезли на власні ворота одинадцятиметровий, який упевнено реалізував хорват Іван Барич.
Проте пропущений м'яч не зламав українців, і вони відігралися вже за чотири хвилини. Після вивіреної подачі Павла Люсіна з кутового нападник Дмитро Богданов виграв верхову боротьбу й переправив м'яч у сітку, забивши свій дебютний гол за команду.
На перерву збірні пішли за рівного рахунку, а от старт другої половини гри повністю залишився за Україною.
На 48-й хвилині "синьо-жовті" влаштували справжню пожежу у карному майданчику хорватів: кіпер суперника поспіль парирував удари Богданова та Патрика Сикута, але з третьої спроби Нікіта Калюжний таки пробив оборонний редут - 2:1.
Остаточну крапку в матчі на 57-й хвилині поставив Павло Люсін. Сикут змістився на лівий фланг і віддав точний пас під удар 18-річному півзахиснику, який розкішним пострілом поцілив прямо у праву "дев'ятку" - 3:1.
В іншому поєдинку нашого квартету збірна Італії спокійно розібралася із Сербією завдяки голам Маттіа Лібералі та Джамала Іддріссу (2:0). Завдяки більшій кількості забитих м'ячів саме Україна очолила турнірну таблицю групи B після першого туру.
Турнірна таблиця. Група B
Паралельно в групі А перші перемоги здобули збірні Іспанії та Німеччини, які виявилися сильнішими за Уельс та Данію.
Нагадаємо, що дві найкращі команди з кожного квартету вийдуть до півфіналу та автоматично гарантують собі путівки на ЧС-2027 (U-20) в Азербайджані та Узбекистані. Збірні, які посядуть треті місця, отримають шанс поборотися за останню ліцензію через міжконтинентальний плейоф.
Цьогорічне Євро має колосальне значення, адже на кону стоять путівки на ЧС-2027 (U-20) в Азербайджані та Узбекистані:
Свій наступний поєдинок підопічні Дмитра Михайленка проведуть у четвер, 2 липня, о 20:00 проти збірної Сербії. Заключний тур проти Італії запланований на 5 липня.
Нагадаємо, на дорослому рівні напередодні збірна Бразилії завдяки голу на 95-й хвилині оформила божевільний камбек проти Японії та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026.