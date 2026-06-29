Ефектний камбек "синьо-жовтих": Україна з боєм вирвала перемогу на старті Євро-2026

Швидка відповідь та потрійний штурм

Початок зустрічі видався для нашої команди непростим. У середині першого тайму, на 22-й хвилині, "синьо-жовті" привезли на власні ворота одинадцятиметровий, який упевнено реалізував хорват Іван Барич.

Проте пропущений м'яч не зламав українців, і вони відігралися вже за чотири хвилини. Після вивіреної подачі Павла Люсіна з кутового нападник Дмитро Богданов виграв верхову боротьбу й переправив м'яч у сітку, забивши свій дебютний гол за команду.

На перерву збірні пішли за рівного рахунку, а от старт другої половини гри повністю залишився за Україною.

На 48-й хвилині "синьо-жовті" влаштували справжню пожежу у карному майданчику хорватів: кіпер суперника поспіль парирував удари Богданова та Патрика Сикута, але з третьої спроби Нікіта Калюжний таки пробив оборонний редут - 2:1.

Остаточну крапку в матчі на 57-й хвилині поставив Павло Люсін. Сикут змістився на лівий фланг і віддав точний пас під удар 18-річному півзахиснику, який розкішним пострілом поцілив прямо у праву "дев'ятку" - 3:1.

Одноосібне лідерство та боротьба за світовий мундіаль

В іншому поєдинку нашого квартету збірна Італії спокійно розібралася із Сербією завдяки голам Маттіа Лібералі та Джамала Іддріссу (2:0). Завдяки більшій кількості забитих м'ячів саме Україна очолила турнірну таблицю групи B після першого туру.

Турнірна таблиця. Група B

Україна - 3 очки (1 матч), 3:1 (різниця голів) Італія - 3 очки (1), 2:0 Сербія - 0 (1), 0:2 Хорватія - 0 (1), 1:3

Паралельно в групі А перші перемоги здобули збірні Іспанії та Німеччини, які виявилися сильнішими за Уельс та Данію.

Нагадаємо, що дві найкращі команди з кожного квартету вийдуть до півфіналу та автоматично гарантують собі путівки на ЧС-2027 (U-20) в Азербайджані та Узбекистані. Збірні, які посядуть треті місця, отримають шанс поборотися за останню ліцензію через міжконтинентальний плейоф.

Цьогорічне Євро має колосальне значення, адже на кону стоять путівки на ЧС-2027 (U-20) в Азербайджані та Узбекистані:

Дві найкращі команди з кожного квартету автоматично вийдуть до півфіналу Євро та отримають прямі ліцензії на мундіаль.

Збірні, які посядуть треті місця, зіграють 8 липня у матчі за 5-те місце, переможець якого побореться у міжконтинентальному плей-офф.

Свій наступний поєдинок підопічні Дмитра Михайленка проведуть у четвер, 2 липня, о 20:00 проти збірної Сербії. Заключний тур проти Італії запланований на 5 липня.