"Єдине, що вони представляють – смерть": росіяни знищили рідний будинок фігуриста Марсака

Жахливі наслідки атаки

Удар ворожого дрона спричинив критичні руйнування багатоповерхівки, в якій виріс український спортсмен. За словами Марсака, вогонь знищив близько 90% квартир у будинку.

Найстрашнішою трагедією стала загибель літньої жінки – бабусі його давньої найкращої подруги. Вона опинилася у вогняній пастці у власній оселі й згоріла живцем, не мавши змоги вибратися з охопленого полум'ям приміщення.

Для Кирила та його родини це вже не перший жорстокий удар від окупантів. Раніше ворожі обстріли вже пошкоджували це житло. Крім того, було повністю знищено льодову арену в Херсоні, де Марсак починав свій шлях у великому спорті.

Зараз батько фігуриста захищає батьківщину в лавах Збройних сил України, тоді як сам спортсмен змушений тренуватися та готуватися до стартів далеко від дому.

Жорстке звернення фігуриста

На тлі особистої трагедії та втрати близьких учасник зимової Олімпіади-2026 виступив із різкою та емоційною критикою на адресу закликів повернути представників РФ до світового спорту:

"І знову йдуть розмови про те, щоб дозволити російським представникам брати участь у міжнародних змаганнях. Це так цинічно з боку тих, хто так наполегливо вимагає повернути російських фігуристів. Єдине, що вони можуть представляти – біль, руйнування та смерть. Якщо ви можете це толерувати, ви – чудовисько", - написав він у соцмережі.

Хто такий Кирило Марсак

21-річний уродженець Херсона. Є одним із найсильніших українських фігуристів сучасності: триразовий чемпіон України в чоловічому одиночному катанні.

Спортсмен є регулярним учасником чемпіонатів світу та Європи, а також здобув єдину ліцензію для України на зимові Олімпійські ігри 2026 року.

Попри складні умови для підготовки через війну, фігурист продовжує представляти країну на світовій арені та регулярно наголошує на військових злочинах Росії проти цивільного населення.