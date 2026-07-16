Джейк Пол після брутального фіаско в боксі вирішив дебютувати в ММА

Відомий блогер та боксер Джейк Пол, який переніс подвійний перелом щелепи у грудневому поєдинку проти Ентоні Джошуа, офіційно заявив про готовність повернутися до великих боїв. Американець розглядає можливість дебюту в змішаних єдиноборствах (ММА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sherdog.
За словами Пола, через кілька тижнів йому офіційно дозволять повернутися до повноцінних спарингів, після чого команда розпочне активну підготовку. Наразі його представники ведуть переговори щодо організації дебютного поєдинку в клітці під егідою ліги MVP, яка продовжує протистояння з UFC.
Бажаним опонентом для першого бою в змішаних єдиноборствах Пол бачить ветерана UFC Нейта Діаса.
"Можливо, я трохи попрацюю в ММА. Я ніколи не займався ММА професійно, але раніше боксував і займався вільною боротьбою. Тому мені просто потрібно навчитися бити ногами", - розповів Пол.
Варто зазначити, що Пол і Діас уже зустрічалися раніше в боксерському рингу, де перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Джейк.
Останній на цей момент бій Джейка Пола відбувся у грудні 2025 року в Маямі. Поєдинок проти Ентоні Джошуа завершився для блогера катастрофічно: він програв нокаутом у шостому раунді, після того як тричі побував у нокдауні.
Унаслідок поразки Пол отримав подвійний перелом щелепи, що призвело до тривалої паузи в виступах.
Загалом у професійному боксі на рахунку американця 12 перемог (7 – нокаутом) та 2 поразки.
Окрім програшу Джошуа, єдиною поразкою в кар'єрі Пола залишається бій проти Томмі Ф'юрі (молодшого зведеного брата екс-чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі), де судді віддали перемогу британцю розділеним рішенням.
Раніше ми повідомили, що українець Хижняк на топ-шоу Джошуа проведе бій проти непереможного француза.