ua en ru
Пт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Драма на тай-брейку та загроза для плей-офф: як завершився надважливий матч України в Лізі націй

20:10 17.07.2026 Пт
2 хв
Чоловіча збірна з волейболу провела виснажливий поєдинок проти прямого конкурента
aimg Андрій Костенко
Драма на тай-брейку та загроза для плей-офф: як завершився надважливий матч України в Лізі націй Україна – Туреччина (фото: volleyballworld.com)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Чоловіча збірна України з волейболу провела драматичний поєдинок 11-го туру Ліги націй проти Туреччини. Зустріч із прямим конкурентом за місце у топ-7 кардинально змінила турнірне становище "синьо-жовтих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Волейбол. Ліга націй. 11-й тур

Україна – Туреччина – 2:3 (27:25, 25:20, 23:25, 16:25, 11:15)

Упущена перевага: як пройшов поєдинок

Після нещодавньої невдачі в матчі із Сербією підопічні Рауля Лосано потребували виключно перемоги. Початок зустрічі повністю виправдав очікування вболівальників, проте втримати ініціативу до фінального свистка українцям не вдалося.

Читайте також: Тріумф Плотницького у волейбольній ЛЧ: "Перуджа" захистила титул, а двоє українців увійшли до збірної сезону

Хід гри по сетах:

  • 1-й сет: Турки лідирували до середини партії, але українська команда перехопила ініціативу завдяки блоку - 27:25 на користь України.
  • 2-й сет: Повний контроль "синьо-жовтих" від старту до кінця партії - переконливі 25:20.
  • 3-й сет: Суперник скористався серією помилок українців та повів 8:2, зрештою закривши сет - 25:23 на користь Туреччини.
  • 4-й сет: Провал нашої збірної. Суперники заробили вісім сетболів і реалізували перший же - 25:16.
  • 5-й сет (тай-брейк): Рівна боротьба тривала до рахунку 8:8, після чого турецькі волейболісти здійснили вирішальний ривок - 15:11.

Турнірне становище та останній шанс

Через цю поразку збірна України втратила позиції та опустилася на сьоме місце у таблиці, пропустивши Туреччину вперед. Наразі сьома сходинка є граничною - це останній прохідний квиток до раунду плей-офф Ліги націй.

Доля путівки у фінальну частину турніру вирішиться вже найближчими днями. Заключний матч основного раунду Україна проведе проти команди Німеччини в неділю, 19 липня, о 17:30 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що до вирішального тижня в Лізі націй збірна України підійшла із посиленим складом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Волейбол Ліга націй Збірна України
Новини
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
Аналітика
Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus