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Драма на 92-й хвилині: Канада та ПАР визначили першого учасника 1/8 фіналу ЧС-2026 (відео)

08:56 29.06.2026 Пн
2 хв
Історичний прорив "кленових листків"
aimg Андрій Костенко
Збірна Канади здобула історичну перемогу (фото: x.com/FIFAWorldCup)

На чемпіонаті світу-2026 офіційно стартувала найбільш безкомпромісна стадія – матчі на виліт. У першому ж поєдинку 1/16 фіналу вболівальники побачили справжню футбольну драму.

ЧС-2026. 1/16 фіналу

ПАР – Канада – 0:1

Гол: Еустакіо, 90+2

Розв'язка на останніх хвилинах

Обидва колективи вперше грали на стадії плей-офф чемпіонату світу. Стартова половина гри минула під знаком очевидної переваги канадців, проте на заваді їхнім атакам стіною став капітан та воротар південноафриканців Ронвен Вільямс.

Після перерви гра дещо вирівнялася. Проте саме канадська збірна була націлена вирішити долю путівки в основний час. Коли здавалося, що гра неминуче перейде в овертайм, Канада знайшла свій шанс. На 90+2-й хвилині півзахисник Стівен Еустакіо підхопив м'яч на підступах до карного майданчика і більярдним ударом низом поцілив точно в лівий кут воріт – 0:1. Знекровлена ПАР відповісти вже просто не мала часу.

Історичний успіх та потенційний суперник

Завдяки єдиному голу збірна Канади вирвала перемогу та стала першою командою, яка пройшла у 1/8 фіналу. Це новий рекорд канадців на ЧС: до поточного турніру "кленові" зазнавали поразок у всіх матчах Мундіалів, у яких брали участь (1986 та 2022 роки). А тепер – не лише вийшли з групи, а й подолали стартовий раунд плей-офф.

У рамках 1/8 фіналу канадська команда схрестить зброю з тріумфатором пари Нідерланди – Марокко.

Раніше ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф.

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