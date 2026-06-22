Бельгія втратила захисника, але вигризла нічию проти Ірану на ЧС-2026

Скасований гол та бенефіс воротарів

Підопічні Руді Гарсії розпочали поєдинок агресивно - вже на 3-й хвилині Ромелу Лукаку примудрився отримати "гірчичник" за грубий фол проти іранського голкіпера Алірези Бейранванда.

Попри стартовий тиск бельгійців, де на вістрі гостро діяли Кевін Де Брюйне та Максім Де Кейпер, першими забили саме номінальні гості.

На 25-й хвилині після розіграшу штрафного зірка іранців Мехді Таремі відправив м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа. Проте святкування "принців Персії" перервав VAR - арбітр скасував взяття воріт через положення поза грою.

Наприкінці першого тайму та на старті другої половини зустрічі гра перетворилася на дуель воротарів.

Бейранванд здійснив кілька ефектних сейвів після ударів Де Кейпера та Троссара, а Куртуа продемонстрував свій топклас, витягнувшись у струнку після небезпечного випаду Таремі.

Прикра помилка та вилучення Нгой

На 66-й хвилині хід поєдинку повністю перевернувся. Захисник бельгійців Натан Нгой віддав украй невдалий пас назад на Куртуа, який перехопив реактивний Таремі. Нападник Ірану виривався на побачення з голкіпером, і Нгой був змушений збити опонента - пряма червона картка за фол останньої надії.

Руді Гарсія миттєво зняв з гри Лукаку, випустивши захисника Теата для цементування оборони. Отримавши чисельну перевагу, підопічні Аміра Галеноя кинулися штурмувати ворота європейців.

Наприкінці зустрічі Бельгія відповіла гострими контратаками, під час яких Доді Лукебакіо ледь не вирвав перемогу, але фінальний свисток зафіксував "сухі" 0:0.

Турнірний розклад у групі G

Ця нічия дозволила Ірану з 2 очками очолити турнірну таблицю за рахунок більшої кількості забитих м'ячів, Бельгія з аналогічними показниками наразі друга. Доля путівок до 1/16 фіналу ЧС-2026 вирішиться у заключному турі.

Турнірна таблиця після 2-го туру:

Іран - 2 очки (різниця голів 2:2) Бельгія - 2 очки (1:1) Нова Зеландія - 1 очко (2:2) має матч у запасі Єгипет - 1 очко (1:1) має матч у запасі

У вирішальних поєдинках 27 червня Іран зійдеться з Єгиптом, а Бельгія екзаменуватиме Нову Зеландію.