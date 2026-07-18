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"Астон Вілла" побила власний трансферний рекорд заради героя ЧС-2026

12:44 18.07.2026 Сб
2 хв
Бірмінгемці перехопили зіркового швейцарця у прямого конкурента з АПЛ
aimg Андрій Костенко
Йоган Манзамбі – футболіст "Астон Вілли" (фото: avfc.co.uk)

Бірмінгемська "Астон Вілла" офіційно оголосила про підписання висхідної зірки європейського футболу Йогана Манзамбі. 20-річний швейцарський півзахисник залишає німецький "Фрайбург" заради переїзду на "Вілла Парк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт англійського клубу.

Як "Вілла" втерла носа конкуренту

Цей перехід став абсолютним рекордом в історії бірмінгемського клубу. За талановитого хавбека "Леви" заплатили близько 70 мільйонів євро (трохи більше 50 мільйонів фунтів стерлінгів). Попереднє досягнення трималося два роки, коли за Амаду Онану заплатили 50 мільйонів фунтів.

Найцікавіше, що швейцарський талант був за крок від переходу в "Ньюкасл". "Сороки" вже повністю узгодили трансфер із "Фрайбургом" за 60 мільйонів євро, і гравцеві залишалося лише підставити підпис під особистим контрактом. Проте блискавичне втручання керівництва "Астон Вілли" та покращена фінансова пропозиція змусили швейцарця змінити рішення на користь команди Унаї Емері.

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Для "Ньюкасла" це вже друге подібне фіаско за літо – раніше клуб аналогічним чином упустив екс-форварда "Реала" Віктора Муньйоса, якого з-під носа забрав "Ліверпуль".

Гучний виступ на Мундіалі

Зазначимо, що Манзамбі у травні протистояв "Астон Віллі" в фіналі Ліги Європи, де англійці перемогли 3:0. Попри поразку німців, півзахисника визнали найкращим молодим гравцем турніру. Загалом у складі "Фрайбурга" в минулому сезоні він оформив 7 голів та 9 асистів у 47-ми матчах.

Остаточно цінник на гравця злетів після чемпіонату світу-2026. У чотирьох поєдинках за збірну Швейцарії Манзамбі забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі, ставши одним із головних відкриттів турніру. Йоган допоміг своїй збірній дійти до чвертьфіналу, де альпійці лише в додатковий час поступилися Аргентині (1:3).

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