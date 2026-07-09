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В Англії готові оголосити свято в разі перемоги збірної

10:50 09.07.2026 Чт
2 хв
Уряд країни вже готує екстрений план на випадок історичного тріумфу національної команди
Малюгін Микита
Фани збірної Англії (фото: Sky News)

В Англії можуть запровадити додатковий загальнонаціональний вихідний (Bank Holiday), якщо національна збірна здобуде перемогу на чемпіонаті світу з футболу-2026. Британська влада серйозно розглядає таку можливість, щоб відсвяткувати потенційний перший титул за останні 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Sky Sports.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше вже натякав на можливість запровадження додаткового вихідного дня у разі великих спортивних перемог країни. Подібні дискусії велися ще під час виходу збірної до фіналів Євро-2020 та Євро-2024, проте тоді забракло результату на полі.

Тепер, на тлі виступів команди на ЧС-2026, тиск на уряд щодо оголошення офіційних гулянь знову зріс. Урядовці розуміють, що масштаби святкування в країні все одно паралізують роботу більшості офісів.

Економічний бік питання

Попри шалену підтримку ідеї з боку фанатів, ініціатива викликає дискусії в бізнес-колах. Адже кожен додатковий Bank Holiday коштує країні майже 3 мільярди фунтів стерлінгів через зупинку виробництв.

Натомість прибутки для сфери послуг - пабів, ресторанів, готелів та виробників сувенірів - стануть рекордними. Це може частково компенсувати загальні втрати.

Рішення про вихідний має бути затверджене офіційним королівським указом, але фінальне слово залишається за Даунінг-стріт. Тож зараз вся країна очікує вирішальних матчів "трьох левів".

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу настав час чвертьфінальних матчів - на шляху у англійців стоїть збірна Норвегії. А захисник "Шахтаря" Валерій Бондар зробив прогноз щодо фіналістів цього чемпіонату світу.

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