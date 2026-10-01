Зірка "Ліверпуля" та його батько потрапили до бази "Миротворця" після матчу Угорщина – Україна

Сутичка у матчі та скандальний трек

Приводом для скандалу стала кінцівка матчу Ліги націй між збірними Угорщини та України. Тоді на полі сталася масова сутичка, під час якої Керкез схопив за футболку українського хавбека Віктора Циганкова.

Наступного дня батько угорського захисника Себастьян Зан опублікував у соцмережах фотографію цього епізоду. Допис він супроводив композицією Russian Paradise російських виконавців Ноггано та АК-47. Хоча згодом публікацію було видалено, її встигли помітити вболівальники.

Скандальний жест викликав різке обурення як серед українських, так і серед англійських фанатів "Ліверпуля", адже сам гравець публічно не прокоментував вчинок батька.

Рішення "Миротворця"

На ресурсі "Миротворець" і Керкеза, і його батька назвали провокаторами, звинувативши у підтримці російської агресії та діях проти національної безпеки України.

"Центр Миротворець просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином свідомих діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку", – йдеться у заяві центру.

Варто зазначити, що Керкез народився на території сучасної Сербії, відомої своїми проросійськими настроями. Раніше Мілош також виступав за англійський "Борнмут", де його партнером у захисті був футболіст збірної України Ілля Забарний.