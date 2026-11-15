Зіпсував дебют Раулю: український форвард став героєм матчу в Іспанії (відео)

Результативний дубль Пищура

У суботу, 14 листопада, каталонська "Жирона" на виїзді зустрічалася з "Ов'єдо". Цей поєдинок став особливим для господарів поля, адже на чолі астурійців дебютував легендарний ексфорвард мадридського "Реала" Рауль Гонсалес, для якого це перший досвід роботи з дорослою командою.

У складі гостей з перших хвилин вийшов український нападник Олександр Пищур, який замінив Владислава Ваната – останній вирушив до розташування збірної України на матчі Ліги націй. Ще один наш співвітчизник, голкіпер Владислав Крапивцов, провів увесь поєдинок на лаві запасних.

Першими в матчі забили господарі: на 47-й хвилині відзначився Альберто Рейна. Але після цього "Жирона" перехопила ініціативу, а головним творцем камбеку став Пищур. На 59-й хвилині українець вдало скинув м'яч під удар Абелю Руїсу, який зрівняв рахунок. А вже за п'ять хвилин Олександр відзначився сам: після заробленого ним же кутового виникла метушня у штрафному "Ов'єдо", м'яч відскочив від Донні ван де Беека до українця, і той з лічених метрів переправив його у сітку.

Для 21-річного форварда ці гол та асист стали дебютними результативними діями в рамках Сегунди. Раніше в поточному сезоні він забивав лише в Кубку Іспанії.

Чемпіонат Іспанії, Сегунда, 14-й тур

"Ов'єдо" – "Жирона" – 1:2

Голи: Рейна, 47 – Абель Руїс, 59, Пищур, 64

Турнірне становище "Жирони"

Завдяки цій вольовій перемозі підопічні Кіке Альвареса набрали 24 очки та піднялися на третю сходинку в турнірній таблиці Сегунди. Наступний матч "Жирона" проведе 22 листопада проти "Ейбара".