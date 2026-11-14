Збірна України поступилася Північній Ірландії та опинилася на межі вильоту з Ліги B
Збірна України зазнала третьої поразки в Лізі націй-2026/27. У п'ятому турі групи B2 команда Андреа Мальдери на виїзді поступилася Північній Ірландії та остаточно втратила шанси на перше місце в квартеті.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Скасований гол і сейви Трубіна
Поєдинок у Белфасті розпочався з територіальної переваги українців. "Синьо-жовті" більше контролювали м'яч, проте створювали обмаль небезпечних моментів біля воріт суперника.
На 23-й хвилині господарі навіть відправили м'яч у сітку після удару Джеймі Донлі, однак після втручання VAR гол скасували через офсайд.
Незабаром Анатолій Трубін двічі врятував Україну після ударів із близької відстані. У відповідь українці створили свій найкращий момент першого тайму: Данило Сікан вивів Олексія Кащука практично віч-на-віч із воротарем, але Пірс Чарльз відбив удар ногою.
До перерви команди так і не змогли відкрити рахунок.
Гол після кутового вирішив долю матчу
У другому таймі господарі діяли гостріше. Трубін кілька разів вступав у гру, рятуючи команду після ударів північноірландців.
На 68-й хвилині оборона України не впоралася з розіграшем кутового. Господарі вивели на удар Террі Девліна, який пробив із-за меж штрафного майданчика та відкрив рахунок.
Після пропущеного м'яча Мальдера спробував посилити атаку замінами. На поле вийшли Олег Синчук і Ігор Краснопір, згодом – Єгор Назарина та Артем Довбик.
Проте українцям довго не вдавалося створити реальну загрозу воротам суперника.
Лише на 90-й хвилині Кащук прорвався лівим флангом і віддав передачу на Сікана, який пробив у дотик. Однак воротар господарів врятував свою команду.
Північна Ірландія – Україна – 1:0 Гол: Девлін, 68.
Ситуація у групі України
Після п'яти турів Північна Ірландія набрала 11 очок, Угорщина – 10, Україна – 4, Грузія – 2.
Таким чином, українці втратили математичні шанси на перше місце та підвищення до дивізіону А. Водночас команда ще може поборотися за третю сходинку та уникнути прямого вильоту до Ліги C.
У заключному турі, 17 листопада, Україна зустрінеться з Грузією.