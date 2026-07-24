Збірна Німеччини оголосила ім'я нового головного тренера

Деталі контракту Клоппа із DFB

Керівники німецького футболу бачать Юргена Клоппа головним тренером національної збірної на найближчі дві великі кампанії: йому належить пройти відбір на Євро-2028 та ЧС-2030.

Контракт почне діяти з 15 серпня 2026 року. На цій посаді Клопп змінить Юліана Наггельсмана. У тренерський штаб Клоппа у збірній Німеччини увійдуть Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс та Свен Бендер. Цікаво, що Карвіц та Лейндерс працювали із Клоппом у "Ліверпулі".

"Національна збірна може об’єднати нас, німців, як майже ніщо інше. Саме це робить це завдання таким особливим для мене. Я вдячний за все, що я пережив і навчився в Red Bull протягом останніх півтора року, а також за відкритість, яка зробила цю угоду можливою. Тепер я з нетерпінням чекаю цього особливого завдання в німецькому футболі, до якого ми підійдемо разом зі смиренням і терпінням: створити команду, яка бореться один за одного, яка насолоджується футболом і навколо якої народ нашої країни може згуртуватися", – розповів Юрген Клопп.

Перші офіційні матчі під орудою Юргена Клоппа збірна Німеччини проведе в останні дні вересня. В рамках Ліги націй УЕФА "Бундестім" зіграють проти команд Нідерландів (24 вересня) та Греції (27 вересня).

Кар'єра Юргена Клоппа

Тренерську кар'єру німецький фахівець розпочав у 2001 році, тоді він очолив "Майнц", із яким працював 7 років. У 2008 Клопп став головним тренером дортмундської "Борусії". За сім сезонів на "Сигнал Ідуна Парк", Клопп двічі вигравав Бундеслігу та одного разу Кубок Німеччини. А в 2013 році "Боруссія" грала у фіналі Ліги чемпіонів.

У 2015 році Клоппа призначили головним тренером "Ліверпуля". Його каденція стала однією з найуспішніших у клубі: у 2019 мерсисайдці виграли Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, а також – клубний чемпіонат світу. У сезоні 2019/2020 "Ліверпуль" під орудою Юргена став чемпіоном Англії.