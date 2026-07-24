Збірна Німеччини оголосила ім'я нового головного тренера
Юрген Клопп став новим головним тренером збірної Німеччини. 59-річний фахівець підписав із Німецьким футбольним союзом контракт на 4 роки.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт DFB.
Деталі контракту Клоппа із DFB
Керівники німецького футболу бачать Юргена Клоппа головним тренером національної збірної на найближчі дві великі кампанії: йому належить пройти відбір на Євро-2028 та ЧС-2030.
Контракт почне діяти з 15 серпня 2026 року. На цій посаді Клопп змінить Юліана Наггельсмана. У тренерський штаб Клоппа у збірній Німеччини увійдуть Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс та Свен Бендер. Цікаво, що Карвіц та Лейндерс працювали із Клоппом у "Ліверпулі".
"Національна збірна може об’єднати нас, німців, як майже ніщо інше. Саме це робить це завдання таким особливим для мене. Я вдячний за все, що я пережив і навчився в Red Bull протягом останніх півтора року, а також за відкритість, яка зробила цю угоду можливою. Тепер я з нетерпінням чекаю цього особливого завдання в німецькому футболі, до якого ми підійдемо разом зі смиренням і терпінням: створити команду, яка бореться один за одного, яка насолоджується футболом і навколо якої народ нашої країни може згуртуватися", – розповів Юрген Клопп.
Перші офіційні матчі під орудою Юргена Клоппа збірна Німеччини проведе в останні дні вересня. В рамках Ліги націй УЕФА "Бундестім" зіграють проти команд Нідерландів (24 вересня) та Греції (27 вересня).
Кар'єра Юргена Клоппа
Тренерську кар'єру німецький фахівець розпочав у 2001 році, тоді він очолив "Майнц", із яким працював 7 років. У 2008 Клопп став головним тренером дортмундської "Борусії". За сім сезонів на "Сигнал Ідуна Парк", Клопп двічі вигравав Бундеслігу та одного разу Кубок Німеччини. А в 2013 році "Боруссія" грала у фіналі Ліги чемпіонів.
У 2015 році Клоппа призначили головним тренером "Ліверпуля". Його каденція стала однією з найуспішніших у клубі: у 2019 мерсисайдці виграли Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, а також – клубний чемпіонат світу. У сезоні 2019/2020 "Ліверпуль" під орудою Юргена став чемпіоном Англії.
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