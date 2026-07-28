Збірна Італії з футболу повернула тренера-тріумфатора

Манчіні має позитивний досвід зі збірною

Для Роберто Манчіні посада у національній збірній не нова. Він тренував цю команду з 2018 по 2023 роки і привів її до перемоги на чемпіонаті Європи 2020 року. Щоправда, після невдалого відбору на чемпіонат світу 2022 Манчіні залишив національну збірну.

Роберто Манчіні – новий головний тренер збірної Італії (фото: FIGC)

На тренерському містку "Скуадра Адзурри" Манчіні змінив Дженнаро Гаттузо, який так само провалив відбір на чемпіонат світу 2026 року. У плей-оф кваліфікації італійці програли збірінй Боснії та Герцеговини в серії пенальті.

Кар'єра Роберто Манчіні

Тренерську кар'єру італійський фахівець розпочав у 2000 році, коли став асистентом головного тренера римського "Лаціо". У 2001 Манчіні очолив "Фіорентину", а через рік повернувся до "Лаціо" вже у статусі головного тренера. Із римським клубом Манчіні працював до 2004-го.

Саме у той рік розпочалася його чотирирічна каденція із міланським "Інтером", із яким він виграв три чемпіонати Італії та два Кубки країни. У 2008 Манчіні залишив "Інтер", а вже наступного року прийшов до "Манчестер Сіті".

Останнім часом Манчіні працював на Близькому Сході, будучи головним тренером катарського "Аль-Садду".