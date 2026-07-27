Заміна для Сича: "Карпати" ведуть переговори щодо вихованця "Атлетіко"

Львівський клуб веде переговори із представником третього дивізіону чемпіонату Іспанії - "Культурал Леонеса". 31-річний правий захисник розглядається "левами" як заміна для Олексія Сича, який перейшов до "Динамо".

Якщо трансфер до УПЛ відбудеться, то на умовах мінімальної фінансової компенсації для іспанського клубу.

Школа "Атлетіко" та знайомий тренер

Іван Калеро - вихованець мадридського "Атлетіко". У своїй кар'єрі захисник також встиг випробувати сили за кордоном, виступаючи за англійський "Дербі Каунті" та нідерландську "Спарту" з Роттердама.

В Іспанії ж Калеро захищав кольори "Ельче", "Малаги", "Сарагоси" та "Алькоркона".

Важливим фактором у потенційному трансфері є те, що Калеро вже працював під керівництвом нинішнього головного тренера "Карпат" Франа Фернандеса - як раз в "Алькорконі". Також футболіст має солідний футбольний бекграунд: він є сином нинішнього наставника "Ов'єдо" Хуліана Калеро, який свого часу входив до штабу Фернандо Йєрро у збірній Іспанії на ЧС-2018.

Ігрові характеристики

За своїм профайлом Калеро - правий захисник атакувального плану, здатний за потреби закрити й позицію вінгера (у Львові там виступає інший іспанець Чебер Алькаїн).

У минулому сезоні за "Культураль Леонесу" Іван провів 37 офіційних матчів у чемпіонаті та Кубку Іспанії, відзначившись 5 голами та 5 результативними передачами. Головним хайлайтом гравця став дубль у кубковому поєдинку проти "Атлетіка" з Більбао.