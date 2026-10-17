Залишиться в Мадриді ще на два роки: "Реал" домовився про продовження контракту зі своєю зіркою
Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем домовився з "Реалом" про продовження контракту до червня 2031-го року. Нова угода також передбачатиме покращення фінансових умов футболіста.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на видання AS.
"Реал" продовжить контракт із англійцем
Сторони досягли домовленості про продовження співпраці до червня 2031-го року. Чинний контракт англійського півзахисника був розрахований до завершення сезону-2028/29, тож нова угода подовжить його перебування в клубі ще на два роки.
Очікується, що футболіст також отримає покращені фінансові умови. Таким чином "Реал" відзначить його значення для команди, вплив на гру та авторитет у роздягальні.
Переговори розпочалися наприкінці минулого сезону. За інформацією джерела, сторони від самого початку були налаштовані на продовження співпраці. Беллінгем почувається дедалі комфортніше в Мадриді, а вболівальники клубу високо цінують його самовіддачу, характер і здатність вести партнерів за собою.
Англієць знову набрав оптимальну форму
Після переходу з дортмундської "Боруссії" влітку 2023-го року Беллінгем швидко став одним із ключових гравців "Реала". У клубі також розглядають його як потенційного лідера нового покоління, який може допомогти заповнити роль, яку раніше виконували досвідчені футболісти, зокрема Дані Карвахаль, Лука Модрич і Тоні Кроос.
Наприкінці попереднього сезону англієць поступово повернувся до найкращих кондицій після проблем із плечем, через які йому зрештою знадобилася операція. Заради допомоги команді у складний період він відклав хірургічне втручання, що згодом позначилося на його виступах.
У поточному клубному сезоні англієць вже записав на свій рахунок три голи та три асисти в чемпіонаті.
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