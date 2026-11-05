Залишиться в "Барселоні" до 2030 року: клуб продовжив контракт із зірковим нападником

Рафінья продовжив контракт із "Барселоною"

Каталонський клуб повідомив про домовленість із футболістом у своїх соціальних мережах. Таким чином, Рафінья залишатиметься гравцем "Барселони" щонайменше до літа 2030 року.

Бразилець проводить результативний сезон-2026/27. На його рахунку вже 19 забитих м'ячів та три гольові передачі. Зокрема, 15 голів він забив у чемпіонаті Іспанії, ще чотири - у Лізі чемпіонів.

Статистика Рафіньї в каталонському клубі

Рафінья приєднався до "Барселони" влітку 2022-го року, перейшовши з англійського "Лідс Юнайтед" майже за 60 мільйонів євро.

Відтоді бразилець провів у складі каталонців 190 матчів, у яких забив 94 голи та віддав 62 результативні передачі. Нині 29-річний вінгер є капітаном команди.