Забив гол і отримав червону: гравця збірної Ізраїлю покарали за імітацію пострілу (відео)

Фатальний жест та розв'язка

Збірна Ізраїлю розпочала виступи в груповому етапі Ліги націй з поразки від Австрії з рахунком 1:3.

У поєдинку в Лінці господарі вийшли вперед завдяки пенальті Романо Шміда. Однак на 55-й хвилині гравець американського "Колорадо Рэпидс" Саєд Абу Фархі зрівняв рахунок: 20-річний ізраїльський нападник забив головою після подачі з кутового.

Одразу після цього він підбіг до кутового прапорця, взяв його в руки та виконав жест, що імітував стрільбу. Оскільки гравець уже мав у пасиві жовту картку, арбітр без вагань показав йому другий "гірчичник" і червону.

Подібне святкування не новина для Абу Фархі - раніше він уже демонстрував схожий жест під час виступів за тель-авівський "Маккабі". Згідно з футбольними правилами, святкування, що носять провокаційний чи підбурювальний характер, суворо караються попередженнями.

Змушені грати в меншості ізраїльтяни трималися до кінця, але на 90-й хвилині пропустили від Філіпа Мвене, а в компенсований час Саша Калайджич встановив остаточний результат – 3:1 на користь Австрії.

Скандал перед матчем Ізраїль – Ірландія

Через дискваліфікацію Абу Фархи тепер пропустить наступний поєдинок своєї команди в Лізі націй проти Ірландії. Ця гра відбудеться 27 вересня в угорському Дебрецені на тлі гострої політичної дискусії та різких висловлювань.

Напередодні тренер збірної Ірландії Хеймір Хадльгрімссон заявляв, що його команда "грає проти геноциду" та "проти Ізраїлю, а не разом з ним". Ізраїльська футбольна асоціація у відповідь розкритикувала висловлювання тренера та назвала їх "дурістю, невіглаством і лицемірством".

Ізраїль в Лізі націй-2026/27 виступає в групі 3 дивізіону В. Його суперники – Австрія, Ірландія та Косово.