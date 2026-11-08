Забарний став героєм ПСЖ: українець приніс парижанам перемогу в чемпіонаті Франції

Як Забарний приніс перемогу ПСЖ

Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" розпочався під контролем господарів. Команда Луїса Енріке активно атакувала та створила кілька небезпечних моментів уже в дебюті зустрічі.

На четвертій хвилині Сенні Маюлю пробив із близької відстані, але воротар "Труа" Ілель Конате перевів м'яч у поперечину. Невдовзі голкіпер гостей знову врятував свою команду після удару французького футболіста.

Поступово "Труа" вдалося стримати стартовий натиск парижан. Гості навіть організували кілька контратак, а Рено Ріпар двічі загрожував воротам господарів.

Проте на 39-й хвилині господарі все ж відкрили рахунок. Після розіграшу кутового Маюлю виконав навіс у штрафний майданчик, де Забарний виграв верхову боротьбу та ударом головою відправив м'яч у сітку.

Ще до перерви ПСЖ міг подвоїти перевагу, але Конате двічі виграв дуелі у Феррана Торреса.

У другій половині зустрічі парижани зберегли мінімальну перевагу та довели матч до перемоги.

ПСЖ – "Труа" – 1:0 Гол: Забарний, 39.

Виступ українця

Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ та діяв у центрі оборони разом із Вілліаном Пачо.

На 27-й хвилині українець уже мав нагоду відзначитися, однак його удар головою виявився недостатньо сильним.

За кілька хвилин захисник отримав жовту картку за порушення правил проти Антуана Мілля, але згодом виправився результативною дією.

Завдяки перемозі ПСЖ продовжив успішну серію та зміцнив свої позиції у верхній частині турнірної таблиці Ліги 1.