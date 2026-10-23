Забарний з ПСЖ дізнався дату фіналу Міжконтинентального кубка: хто стане суперником

Коли відбудеться фінал

Фінал Міжконтинентального кубка ФІФА відбудеться 16 грудня 2026 року на стадіоні "Ахмад бін Алі" в Ер-Раяні, Катар. ПСЖ, який переміг у Лізі чемпіонів сезону-2025/26, зіграє проти найкращої команди турніру Кубок виклику (Challenger Cup).

Парижани є чинними володарями трофея. У фіналі попереднього розіграшу в грудні 2025 року команда Луїса Енріке перемогла бразильський "Фламенго" в серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний час.

Як визначать суперників парижан

Катар господаритиме на трьох заключних поєдинках змагань. Парижани потрапили до фіналу напряму, тоді як ім'я їхнього суперника визначиться за підсумками кількох попередніх раундів:

9 грудня (Дербі Америки): на стадіоні "Джассім бін Хамад" у Досі мексиканська "Депортіво Толука" (володар Кубка чемпіонів КОНКАКАФ) зіграє проти переможця Кубка Лібертадорес-2026. Фіналістами південноамериканського турніру стали аргентинський "Естудіантес" та бразильський "Палмейрас", які розіграють трофей 28 листопада.

на стадіоні "Джассім бін Хамад" у Досі мексиканська "Депортіво Толука" (володар Кубка чемпіонів КОНКАКАФ) зіграє проти переможця Кубка Лібертадорес-2026. Фіналістами південноамериканського турніру стали аргентинський "Естудіантес" та бразильський "Палмейрас", які розіграють трофей 28 листопада. 12 грудня (Кубок виклику): переможець "Дербі Америки" зустрінеться із південноафриканським клубом "Мамелоді Сандаунз", який здобув титул чемпіона Африки.

Тріумфатор матчу за Кубок виклику й вийде до фіналу, де 16 грудня змагатиметься за головний трофей проти ПСЖ.