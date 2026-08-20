"Ювентус" показово відмовився від Трубіна заради дешевшої зірки

Чому провалилися переговори

Туринці відправили офіційний запит до "орлів" щодо оренди 25-річного українського голкіпера на сезон-2026/2027. Однак португальський клуб погодився відпустити гравця лише за умови обов'язкового викупу його контракту влітку 2027 року за 35 мільйонів євро. Керівництво "б'янконері" визнало таку суму суттєво завищеною та відмовилося від угоди.

У підсумку "Ювентус" миттєво закрив угоду з голкіпером "Тоттенхема" та збірної Італії Гульєльмо Вікаріо. Туринці орендували італійця з правом викупу всього за 8 мільйонів євро (ще 2 мільйони передбачені у формі бонусів).

Невизначене майбутнє Трубіна

Ситуація для Анатолія Трубіна в "Бенфіці" залишається складною. На старті нового сезону українець несподівано втратив статус основного воротаря – новий головний тренер "орлів" Марку Сілва робить ставку на португальця Самуеля Соареша.

Український кіпер прагне змінити клубну прописку, адже не бажає залишатися в ролі резервіста. Наразі угода Трубіна з лісабонцями розрахована до 30 червня 2028 року, а сума відступних становить 100 мільйонів євро.

Загалом за португальський гранд Анатолій провів 151 матч, у 60 з яких залишив свої ворота "сухими", а також відзначився історичним голом у ворота мадридського "Реала" в Лізі чемпіонів.