"Ювентус" двічі врятувався від поразки: чим завершилася гольова битва з "Фіорентиною"
"Фіорентина" та "Ювентус" зіграли внічию у 11-му турі чемпіонату Італії. Поєдинок у Флоренції подарував чотири голи, два повернення туринців у гру та скасоване взяття воріт у заключній частині зустрічі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Швидкий гол господарів і відповідь "Ювентуса"
"Фіорентина" відкрила рахунок уже на четвертій хвилині. Педру Гонсалвеш виконав кутовий на дальню стійку, де Матео Пеллегріно залишився без опіки та головою відправив м'яч у сітку.
Після пропущеного гола команда Лучано Спаллетті поступово перехопила ініціативу.
Вестон Маккенні небезпечно пробив головою після кутового, а згодом Давід де Хеа врятував господарів після удару Хуана Кабаля.
На 32-й хвилині гості все ж відновили рівновагу. Рандаль Коло Муані прорвався правим флангом, обіграв захисника та віддав передачу в центр штрафного майданчика. Нік Вольтемаде ударом у дотик зрівняв рахунок.
До перерви "Ювентус" мав ще кілька нагод вийти вперед, однак де Хеа зберіг нічийний результат.
"Фіорентина" знову вийшла вперед
Після відпочинку господарі повернули собі перевагу.
На 54-й хвилині Алекс Хіменес прострілив із правого флангу. Воротар "Ювентуса" Гульєльмо Вікаріо відбив м'яч перед собою, а Аліеу Нджіє першим встиг на добивання.
"Фіорентина" повела 2:1, а незабаром Франко Мастантуоно міг збільшити відрив, проте пробив поруч із дальньою стійкою.
Туринці відповіли на 66-й хвилині. Після подачі кутового від Дугласа Луїса захисник Глейсон Бремер випередив суперника біля воріт і переправив м'яч у сітку.
Скасований гол і напружена кінцівка
На 82-й хвилині господарі були близькими до перемоги.
Після подачі кутового Раду Дрегушин відправив м'яч у ворота, однак арбітр скасував гол через поштовх Бремера з боку захисника "Фіорентини".
У компенсований час флорентійці створили ще два небезпечні моменти.
Спочатку Вікаріо відбив потужний удар Марко Брешіаніні, а згодом урятував гостей після індивідуального проходу Мастантуоно.
У підсумку команди так і не визначили переможця.
"Фіорентина" – "Ювентус" – 2:2 (1:1) Голи: Пеллегріно, 4, Нджіє, 54 – Вольтемаде, 32, Бремер, 66.