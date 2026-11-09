"Ювентус" двічі врятувався від поразки: чим завершилася гольова битва з "Фіорентиною"

Швидкий гол господарів і відповідь "Ювентуса"

"Фіорентина" відкрила рахунок уже на четвертій хвилині. Педру Гонсалвеш виконав кутовий на дальню стійку, де Матео Пеллегріно залишився без опіки та головою відправив м'яч у сітку.

Після пропущеного гола команда Лучано Спаллетті поступово перехопила ініціативу.

Вестон Маккенні небезпечно пробив головою після кутового, а згодом Давід де Хеа врятував господарів після удару Хуана Кабаля.

На 32-й хвилині гості все ж відновили рівновагу. Рандаль Коло Муані прорвався правим флангом, обіграв захисника та віддав передачу в центр штрафного майданчика. Нік Вольтемаде ударом у дотик зрівняв рахунок.

До перерви "Ювентус" мав ще кілька нагод вийти вперед, однак де Хеа зберіг нічийний результат.

"Фіорентина" знову вийшла вперед

Після відпочинку господарі повернули собі перевагу.

На 54-й хвилині Алекс Хіменес прострілив із правого флангу. Воротар "Ювентуса" Гульєльмо Вікаріо відбив м'яч перед собою, а Аліеу Нджіє першим встиг на добивання.

"Фіорентина" повела 2:1, а незабаром Франко Мастантуоно міг збільшити відрив, проте пробив поруч із дальньою стійкою.

Туринці відповіли на 66-й хвилині. Після подачі кутового від Дугласа Луїса захисник Глейсон Бремер випередив суперника біля воріт і переправив м'яч у сітку.

Скасований гол і напружена кінцівка

На 82-й хвилині господарі були близькими до перемоги.

Після подачі кутового Раду Дрегушин відправив м'яч у ворота, однак арбітр скасував гол через поштовх Бремера з боку захисника "Фіорентини".

У компенсований час флорентійці створили ще два небезпечні моменти.

Спочатку Вікаріо відбив потужний удар Марко Брешіаніні, а згодом урятував гостей після індивідуального проходу Мастантуоно.

У підсумку команди так і не визначили переможця.

"Фіорентина" – "Ювентус" – 2:2 (1:1) Голи: Пеллегріно, 4, Нджіє, 54 – Вольтемаде, 32, Бремер, 66.