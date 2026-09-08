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Футбол 08 вересня 2026, 13:11

"Я увійшов в історію": Мбаппе відверто розповів про свої надії на "Золотий м'яч"

Зірковий форвард "Реала" вважає, що його результативність та рекорд на мундіалі дають шанси на нагороду
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мабппе є лідером "Реалу" та збірної Франції (Фото: k.mbappe, Instagram)
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Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився щодо своїх перспектив на здобуття "Золотого м'яча". 27-річний футболіст переконаний, що його індивідуальні досягнення роблять 2026-й рік вдалим для отримання цієї нагороди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання BBC Sport.

Мрії про "Золотий м'яч" та власний статус

Незважаючи на те, що "Реал" не здобув трофеїв минулого сезону, Мбаппе відзначився вражаючими 42-ма голами у 44-х матчах на клубному рівні, а також став володарем "Золотої бутси" мундіалю з 10-ма м'ячами (збірна Франції фінішувала четвертою).

"Коли ти граєш за "Реал", найкращий клуб світу, люди завжди асоціюють тебе з цією нагородою. Я зробив історію у найважливішому турнірі. Можливо, це гарний рік для цього, але люди можуть голосувати згідно зі своїми думками. Я завжди вважаю себе найкращим гравцем у світі, але кожен має власну думку", - зазначив Мбаппе.

Конкуренти та дата вручення

Найкращим результатом Мбаппе в опитуванні на "Золотий м'яч" наразі є 3-тє місце у 2023-му році, коли він виступав за ПСЖ. Цього року церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня. Наразі букмекерські котирування виділяють трьох фаворитів, які випереджають француза.

Йдеться про нападника "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейна - в його активі "золотий дубль" в Німеччині, 61 гол в 51-му матчі за мюнхенців та 6 голів на мундіалі. Також фаворитами вважаються Ламін Ямаль ("Барселона"), який став чемпіон Іспанії та світу, а також Родрі, який був капітаном збірної Іспанії, що виграла мундіаль.

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