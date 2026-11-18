Мудрик пояснив, хто насправді займався його справами

За словами футболіста, називати Олексія Альохіна його агентом некоректно. Мудрик стверджує, що ключову роль у всіх процесах відігравав Євген Красніков, якого він вважав футбольним батьком.

"Назвати Альохіна агентом - дуже важко. Назвати моїм агентом – ще важче. Може я помиляюся, але агенти щонайменше мають бути присутніми на підписанні якихось важливих документів. Коли я підписував контракт з "Челсі", його не було. Насправді, це підставна особа, у якої є агентська ліцензія. Він нічого не вирішує. За всім цим стоїть Євген Красніков, який називав мене своїм сином і який мені 10 років допомагав. І щодня мені вбивав в голову з 13 років, що "я для тебе все і з тебе ніколи не візьму ані копійки", – поділився футболіст.

Мудрик також зізнався, що підписував документи, не читаючи їх. За його словами, представники агентської команди поставили під сумнів його довіру, коли він спробував ознайомитися з умовами одного з контрактів.

"Я підписував контракти, ніколи не читаючи. Бо одного разу я намагався прочитати, а Альохін та його помічники сказали мені: "Ти що, нам не довіряєш?". І я підписував не читаючи. Я довіряв людям", – сказав Мудрик.

Після трансферу в "Челсі" футболіст отримав фінансові проблеми

Українець розповів, що після переходу до англійського клубу зіткнувся з необхідністю сплачувати податки за бонус, який отримали агенти. За його словами, про ці фінансові зобов'язання він заздалегідь не знав.

"У підсумку, я перейшов в "Челсі". Замість того, щоб заробляти та заощаджувати на щось, мені треба було сплатити податок за бонус, який отримали агенти і про який я взагалі не знав. Я якось спитав одного разу, але мені сказали: "Не переживай, якщо що, ми тобі повернемо". У підсумку, я ще залишився винен. І замість того, щоб думати про футбол, я розбирався із судовими позовами. За всю доброту та довіру, яку я випромінював впродовж 10 років, я ще й залишився винен", – розповів Мудрик.

Крім фінансових претензій та судових розглядів, за словами Мудрика, він зіткнувся з погрозами з боку кримінальних осіб.

"Крім того, що ти лишився винен і на тебе подають якісь позови, тобі телефонують бандити, погрожують. Ставлять ультиматуми", – резюмував футболіст.