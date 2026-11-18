"Я ще й залишився винен": Мудрик розповів про конфлікт із агентами та погрози бандитів
Півзахисник лондонського "Тотенгему" Михайло Мудрик заявив, що фактично не мав повноцінного агентського супроводу, а його інтереси представляли люди, яким він беззастережно довіряв. Він також розповів про фінансові проблеми після переходу в лондонський "Челсі", судові позови та погрози.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтерв'ю Мудрика Дмитру Гордону.
Мудрик пояснив, хто насправді займався його справами
За словами футболіста, називати Олексія Альохіна його агентом некоректно. Мудрик стверджує, що ключову роль у всіх процесах відігравав Євген Красніков, якого він вважав футбольним батьком.
"Назвати Альохіна агентом - дуже важко. Назвати моїм агентом – ще важче. Може я помиляюся, але агенти щонайменше мають бути присутніми на підписанні якихось важливих документів. Коли я підписував контракт з "Челсі", його не було. Насправді, це підставна особа, у якої є агентська ліцензія. Він нічого не вирішує. За всім цим стоїть Євген Красніков, який називав мене своїм сином і який мені 10 років допомагав. І щодня мені вбивав в голову з 13 років, що "я для тебе все і з тебе ніколи не візьму ані копійки", – поділився футболіст.
Мудрик також зізнався, що підписував документи, не читаючи їх. За його словами, представники агентської команди поставили під сумнів його довіру, коли він спробував ознайомитися з умовами одного з контрактів.
"Я підписував контракти, ніколи не читаючи. Бо одного разу я намагався прочитати, а Альохін та його помічники сказали мені: "Ти що, нам не довіряєш?". І я підписував не читаючи. Я довіряв людям", – сказав Мудрик.
Після трансферу в "Челсі" футболіст отримав фінансові проблеми
Українець розповів, що після переходу до англійського клубу зіткнувся з необхідністю сплачувати податки за бонус, який отримали агенти. За його словами, про ці фінансові зобов'язання він заздалегідь не знав.
"У підсумку, я перейшов в "Челсі". Замість того, щоб заробляти та заощаджувати на щось, мені треба було сплатити податок за бонус, який отримали агенти і про який я взагалі не знав. Я якось спитав одного разу, але мені сказали: "Не переживай, якщо що, ми тобі повернемо". У підсумку, я ще залишився винен. І замість того, щоб думати про футбол, я розбирався із судовими позовами. За всю доброту та довіру, яку я випромінював впродовж 10 років, я ще й залишився винен", – розповів Мудрик.
Крім фінансових претензій та судових розглядів, за словами Мудрика, він зіткнувся з погрозами з боку кримінальних осіб.
"Крім того, що ти лишився винен і на тебе подають якісь позови, тобі телефонують бандити, погрожують. Ставлять ультиматуми", – резюмував футболіст.
Також Михайло Мудрик розповів, хто винен у його допінговому скандалі.